Frankofón Filmnapok a magyar fővárosban és országszerte: fókuszban a női rendezők

Teltházas vetítéssel, az Élvezd a pillanatot (Partir un jour) című filmmel nyitott az Uránia Nemzeti Filmszínházban a 16. Frankofón Filmnapok, amely március 14-ig várja a magyar fővárosban, majd március 15. és 28. között 17 vidéki városban a francia mozi kedvelőit. A Francia Intézet szervezésében az Uránia Nemzeti Filmszínházban és a Francia Intézetben 23 kortárs frankofón alkotást nézhet meg a hazai közönség eredeti nyelven, magyar felirattal, és összesen közel 100 kísérő programba kapcsolódhat be. Idén fókuszban a női rendezők, a filmnapok fővédnöke pedig Enyedi Ildikó, aki az egész napos maratonon három filmjével is jelen van, köztük a legújabb: a Csendes barát.

Frankofón Filmnapok az Uránia Nemzeti Filmszínházban / Fotó: Fodor Erika

Az Urániában Jonathan Lacôte francia nagykövet kétnyelvű köszöntőjében - elismerésre méltó magyar nyelvtudással – fejezte ki örömét a Frankofón Filmnapok sikere alkalmából és megköszönte a frankofónia magyarországi barátainak munkáját, elköteleződését és lelkesedését a filmnapok támogatásában. Megtisztelőnek nevezte, hogy Enyedi Ildikó a 16. Frankofón Filmnapok fővédnöke.

23 kortárs frankofón alkotásból 9 női rendező munkája

A Francia Intézet szervezésében az Uránia Nemzeti Filmszínházban és a Francia Intézetben 23 kortárs frankofón alkotást nézhet meg a hazai közönség eredeti nyelven, magyar felirattal a március 4-14. között tartó 16. Frankofón Filmnapokon. Az idei program kiemelt hangsúlyt helyez a női rendezők alkotásaira, összesen kilenc női rendező munkáit láthatja a közönség.

Enyedi Ildikó a 16.Frankofón Filmnapok fővédnöke / Fotó: Fodor Erika

Az esemény fővédnöke a francia kultúrához szorosan kötődő Enyedi Ildikó, aki személyes francia filmélményeit is megosztotta a filmnapok megnyitóján. Kiderült, hogy először 6 éves, óvodás korában, a szepezdi strandról hazamenet találkozott- vállán az impozáns krokodilos úszógumijával - egy plakáttal, ami egy francia filmre hívta mozizni az ott élőket.

Igyekeztem akkoriban friss olvasási tudásommal minden feliratot kisilabizálni, ezt is megfejtettem: Cléo 5-től 7-ig. Egy Agnès Varda-film, amire már akkor is megtelt a kertmozi. Később a plakátoknál már tovább jutottam és az első film, amit láttam – pont itt, az Uránia erkélyén -, az éppen az Agnès Varda rendezte Vagabond (Sans loi, ni toit) volt. Montpellier-ben töltött egyetemi éveim alatt az ottani filmklubnak lelkes tagjaként is minden héten ott voltam a vetítéseken

– tudtuk meg Enyedi Ildikótól, akinek legújabb filmje, a Csendes barát is tartalmaz francia vonatkozásokat.