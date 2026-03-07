Frankofón Filmnapok a magyar fővárosban és országszerte: fókuszban a női rendezők
23 alkotást láthatnak a rajongók az Urániában és a Francia Intézetben. Az idei Frankofón Filmnapokon a nőké a főszerep
Teltházas vetítéssel, az Élvezd a pillanatot (Partir un jour) című filmmel nyitott az Uránia Nemzeti Filmszínházban a 16. Frankofón Filmnapok, amely március 14-ig várja a magyar fővárosban, majd március 15. és 28. között 17 vidéki városban a francia mozi kedvelőit. A Francia Intézet szervezésében az Uránia Nemzeti Filmszínházban és a Francia Intézetben 23 kortárs frankofón alkotást nézhet meg a hazai közönség eredeti nyelven, magyar felirattal, és összesen közel 100 kísérő programba kapcsolódhat be. Idén fókuszban a női rendezők, a filmnapok fővédnöke pedig Enyedi Ildikó, aki az egész napos maratonon három filmjével is jelen van, köztük a legújabb: a Csendes barát.
Az Urániában Jonathan Lacôte francia nagykövet kétnyelvű köszöntőjében - elismerésre méltó magyar nyelvtudással – fejezte ki örömét a Frankofón Filmnapok sikere alkalmából és megköszönte a frankofónia magyarországi barátainak munkáját, elköteleződését és lelkesedését a filmnapok támogatásában. Megtisztelőnek nevezte, hogy Enyedi Ildikó a 16. Frankofón Filmnapok fővédnöke.
23 kortárs frankofón alkotásból 9 női rendező munkája
A Francia Intézet szervezésében az Uránia Nemzeti Filmszínházban és a Francia Intézetben 23 kortárs frankofón alkotást nézhet meg a hazai közönség eredeti nyelven, magyar felirattal a március 4-14. között tartó 16. Frankofón Filmnapokon. Az idei program kiemelt hangsúlyt helyez a női rendezők alkotásaira, összesen kilenc női rendező munkáit láthatja a közönség.
Az esemény fővédnöke a francia kultúrához szorosan kötődő Enyedi Ildikó, aki személyes francia filmélményeit is megosztotta a filmnapok megnyitóján. Kiderült, hogy először 6 éves, óvodás korában, a szepezdi strandról hazamenet találkozott- vállán az impozáns krokodilos úszógumijával - egy plakáttal, ami egy francia filmre hívta mozizni az ott élőket.
Igyekeztem akkoriban friss olvasási tudásommal minden feliratot kisilabizálni, ezt is megfejtettem: Cléo 5-től 7-ig. Egy Agnès Varda-film, amire már akkor is megtelt a kertmozi. Később a plakátoknál már tovább jutottam és az első film, amit láttam – pont itt, az Uránia erkélyén -, az éppen az Agnès Varda rendezte Vagabond (Sans loi, ni toit) volt. Montpellier-ben töltött egyetemi éveim alatt az ottani filmklubnak lelkes tagjaként is minden héten ott voltam a vetítéseken
– tudtuk meg Enyedi Ildikótól, akinek legújabb filmje, a Csendes barát is tartalmaz francia vonatkozásokat.
Enyedi Ildikó-maraton!
Március 7-én, szombaton 14-23 óráig Enyedi Ildikó maratont tartanak a Francia Intézetben – a rendezőnő részvételével. Először a Párizsban játszódó Simon Mágust vetítik, majd 16 órától A feleségem története látható Léa Seydoux főszerepésével, végül 20 órától a legújabb filmje, a Csendes barát forog a vásznon – amelyben ugyancsak feltűnik Léa Seydoux . A feleségem története vetítése után beszélgetnek a rendezőnővel.
Jodie Foster, Angeline Joli és Pierre Richard is látható a Frankofón Filmnapokon
A Magán-ügy című thrillerben Jodie Foster és Daniel Auteuil, az Öltések Angelina Jolie-val és a Cannes-i Filmfesztiválon a legjobb női alakítás díját és a Queer Palmot nyert, A legkisebb lány forog. Láthatunk többek között egy kamionos road movie-t Kanadából, egy halottnak hitt anya történetét Marokkóból és egy mélyszegénységet ábrázoló filmet Svájcból. A francia mozi emblematikus színészével, Pierre Richard-ral pedig az Akik látták a medvét című filmben találkozhatunk.
Találkozás a Cannes-i Filmfesztiválon a legjobb női alakítás díját elnyert Nadia Mellitivel
Március 14-én 16 órakor vetítik a Francia Intézetben Hafsia Herzi a 2025-ös Cannes-i Filmfesztiválon Queer Palmot nyert alkotását, A vetítés után a közönség találkozhat a film női főszereplőjével, a tavalyi Cannes-i Filmfesztiválon a legjobb női alakítás díját elnyert Nadia Mellitivel.
A 4 César-díjas Nouvelle Vague is a magyar mozikban
Szerepel a műsorban többek között a fenegyerek kanadai rendező, Xavier Dolan filmje is, de Francois Ozon legújabb rendezését, a Dardenne fivérek a Cannes-i Filmfesztiválon a legjobb forgatókönyv és a legpozitívabb alkotás díjával elismert filmjét és Richard Linklater négy César-díjat nyert Nouvelle Vague című alkotását is elhozza a magyar mozikba a 16. Frankofón Filmnapok.
Debrecenbe megy az Egy dán építész Párizsban írója!
Március 17-én az Egy dán építész Párizsban vetítésre a debreceni Apolló moziba ellátogat Laurence Cossé, a film alapjául szolgáló könyv írója. A történet szerint François Mitterrand elnök a francia forradalom 200. évfordulójára új építészeti jelképet szeretne építtetni Párizsnak. A nyílt nemzetközi pályázaton legnagyobb meglepetésre a dán Otto von Spreckelsen nyer - egy modern diadalív terve, ami a háborús hódítások helyett a humanizmusnak állít emléket. Mitterrand ragaszkodik ahhoz, hogy közelről felügyelje a gigantikus projektet, a tervezésben és anyaghasználatban kérlelhetetlen Spreckelsen víziója pedig számtalan új építészeti megoldást kíván.
Budapest után szerte az országban is forognak a frankofón filmek
Március 15. és 28. között 17 vidéki városban - Balatonfüred, Debrecen, Eger, Győr, Jászberény, Miskolc, Kecskemét, Ózd, Pannonhalma, Pécs, Sopron, Szeged, Székesfehérvár, Szolnok, Szombathely, Veszprém - vetítenek majd egy szűkebb szelekciót a filmnapok programjából.
