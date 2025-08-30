RETRO RÁDIÓ

Durva hidegfront érkezik, de kitart az iskolakezdésig? - szakember árulja el, hogy mire figyeljünk

Terhelő napokkal búcsúzik az augusztus. Kiderült, hogy milyen időjárásra számíthatunk iskolakezdéskor.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.30. 14:45
meteogyógyász Iskolakezdés együtt időjárás

Markáns hidegfront érkezik északnyugatról, ami egy csapásra véget vet a kánikulai időszaknak. Viharos időjárásra számíthatunk. Záporok és zivatarok több hullámban vonulnak át az országon, amiket viharos szelek kísérnek. 25 Celsius- fok alatti hőérzet várható. Szakember hívta fel a figyelmet arra, hogy a következő napokban is igen változékony és éppen ezért sokféle terheléses formában jelentkező meteogyógyászati helyzetre kell számítanunk.

időjárás
Az időjárás alakulása a következő napokban Fotó: Köpönyeg

Terhelő időjárásban lesz részünk

„Ez a hétvége sem a nyugodt időjárásról fog szólni, sőt kifejezetten terhelő időjárásban lesz részünk. Fontos, hogy a frontérzékeny, időjárás-érzékeny emberek tisztában legyenek ezzel az igen jelentős változással, ami most bekövetkezik” – kezdte dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója.

A hidegfront miatt megjelennek az alvásproblémák, az ingadozó vérnyomás, keringési és ízületi problémák, valamint megerősödnek a görcsös folyamatok és a fejfájás is. Ráadásul vasárnap délután már egy melegfront érkezik, de érdekes módon a hét utolsó napján hűvösebb lesz az időjárás, mint szombaton.

Feszültebbek lehetünk 

A hidegfront mellett a viharos időjárás további veszélyes tüneteket idéz elő.

Enyhébb esetekben szokatlan feszültség, ingerültség, idegesség az, ami jelentkezhet, de nagyon gyakran a következmények szorongásos állapotokban jelennek meg és nagyon sokszor jelentkeznek pánikszerű következmények is

 - figyelmeztet a meteogyógyász. 

Miután átvészeltük a hidegfrontot, szeptember elsején, az iskolakezdéskor újabb kánikulára számíthatunk. 

Időjárás

A Köpönyeg előrejelzése szerint vasárnap a Dunától keletre még többfelé eshet, miközben nyugaton már derűsebb, naposabb idő várható. 26–28 fok körüli, mérsékelten meleg idővel búcsúzik a nyár. Az északnyugati, nyugati szél több helyen élénk lökésekkel kísérheti a napot. Hétfőn szeptember első napján napközben sok napsütés ígérkezik, ám estefelé északnyugat felől már újabb zápor érkezhet. A hőmérséklet a 30 fok körüli értéket is elérheti. Kedden a reggeli napos órákat követően délutánra megnövekszik a felhőzet, és több helyen kialakulhat zápor, zivatar. Az északnyugati szél megerősödik. 24–30 fok között alakulnak a maximumok.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu