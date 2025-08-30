Durva hidegfront érkezik, de kitart az iskolakezdésig? - szakember árulja el, hogy mire figyeljünk

Terhelő napokkal búcsúzik az augusztus. Kiderült, hogy milyen időjárásra számíthatunk iskolakezdéskor.
Markáns hidegfront érkezik északnyugatról, ami egy csapásra véget vet a kánikulai időszaknak. Viharos időjárásra számíthatunk. Záporok és zivatarok több hullámban vonulnak át az országon, amiket viharos szelek kísérnek. 25 Celsius- fok alatti hőérzet várható. Szakember hívta fel a figyelmet arra, hogy a következő napokban is igen változékony és éppen ezért sokféle terheléses formában jelentkező meteogyógyászati helyzetre kell számítanunk.
„Ez a hétvége sem a nyugodt időjárásról fog szólni, sőt kifejezetten terhelő időjárásban lesz részünk. Fontos, hogy a frontérzékeny, időjárás-érzékeny emberek tisztában legyenek ezzel az igen jelentős változással, ami most bekövetkezik” – kezdte dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója.
A hidegfront miatt megjelennek az alvásproblémák, az ingadozó vérnyomás, keringési és ízületi problémák, valamint megerősödnek a görcsös folyamatok és a fejfájás is. Ráadásul vasárnap délután már egy melegfront érkezik, de érdekes módon a hét utolsó napján hűvösebb lesz az időjárás, mint szombaton.
A hidegfront mellett a viharos időjárás további veszélyes tüneteket idéz elő.
Enyhébb esetekben szokatlan feszültség, ingerültség, idegesség az, ami jelentkezhet, de nagyon gyakran a következmények szorongásos állapotokban jelennek meg és nagyon sokszor jelentkeznek pánikszerű következmények is
- figyelmeztet a meteogyógyász.
Miután átvészeltük a hidegfrontot, szeptember elsején, az iskolakezdéskor újabb kánikulára számíthatunk.
A Köpönyeg előrejelzése szerint vasárnap a Dunától keletre még többfelé eshet, miközben nyugaton már derűsebb, naposabb idő várható. 26–28 fok körüli, mérsékelten meleg idővel búcsúzik a nyár. Az északnyugati, nyugati szél több helyen élénk lökésekkel kísérheti a napot. Hétfőn szeptember első napján napközben sok napsütés ígérkezik, ám estefelé északnyugat felől már újabb zápor érkezhet. A hőmérséklet a 30 fok körüli értéket is elérheti. Kedden a reggeli napos órákat követően délutánra megnövekszik a felhőzet, és több helyen kialakulhat zápor, zivatar. Az északnyugati szél megerősödik. 24–30 fok között alakulnak a maximumok.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.