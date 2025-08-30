Durva hidegfront érkezik, de kitart az iskolakezdésig? - szakember árulja el, hogy mire figyeljünk

Markáns hidegfront érkezik északnyugatról, ami egy csapásra véget vet a kánikulai időszaknak. Viharos időjárásra számíthatunk. Záporok és zivatarok több hullámban vonulnak át az országon, amiket viharos szelek kísérnek. 25 Celsius- fok alatti hőérzet várható. Szakember hívta fel a figyelmet arra, hogy a következő napokban is igen változékony és éppen ezért sokféle terheléses formában jelentkező meteogyógyászati helyzetre kell számítanunk.

Az időjárás alakulása a következő napokban Fotó: Köpönyeg

Terhelő időjárásban lesz részünk

„Ez a hétvége sem a nyugodt időjárásról fog szólni, sőt kifejezetten terhelő időjárásban lesz részünk. Fontos, hogy a frontérzékeny, időjárás-érzékeny emberek tisztában legyenek ezzel az igen jelentős változással, ami most bekövetkezik” – kezdte dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója.

A hidegfront miatt megjelennek az alvásproblémák, az ingadozó vérnyomás, keringési és ízületi problémák, valamint megerősödnek a görcsös folyamatok és a fejfájás is. Ráadásul vasárnap délután már egy melegfront érkezik, de érdekes módon a hét utolsó napján hűvösebb lesz az időjárás, mint szombaton.

Feszültebbek lehetünk

A hidegfront mellett a viharos időjárás további veszélyes tüneteket idéz elő.

Enyhébb esetekben szokatlan feszültség, ingerültség, idegesség az, ami jelentkezhet, de nagyon gyakran a következmények szorongásos állapotokban jelennek meg és nagyon sokszor jelentkeznek pánikszerű következmények is

- figyelmeztet a meteogyógyász.

Miután átvészeltük a hidegfrontot, szeptember elsején, az iskolakezdéskor újabb kánikulára számíthatunk.