Jön még idén nyárias idő? – A szakember most elárulja

Egy szempillantás alatt lett vége a kánikulának, napok óta hűvös az idő. Az elmúlt évekhez képest nagyon változékony lett az időjárás.
Augusztus 20-a után egy szempillantás alatt változott meg az időjárás. A kánikulát hideg, viharos szél és záporok váltották fel. Dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója szerint az elmúlt évekhez képest nagyon változékonnyá vált az időjárásunk. Az elmúlt napokban sokan előkeresték a dzsekiket, annyira lehűlt az idő, azonban a nyári évszak még javában tart. Joggal tehetjük fel a kérdést: lesz még idén nyári meleg?
A jövő hét vége felé újra felmelegszik az idő és 30 Celsius-fok feletti hőmérséklet is várható, ám addig is érdemes rétegesen öltöznünk, mert könnyen megfázhatunk. Az esti órákban 12 Celsius-fokig is zuhanhat a hőmérő higanyszála.
Nem marad csendes, nyugodt az időjárás, hanem a levegő kiszáradása miatt fokozódó napi hőingás alakul ki, ami a fronthatásokat számos tekintetben meghaladó, plusz terheléseket ró a szervezet számára. A nagy napi hőingással együtt bizony oda kell figyelni az öltözködésre, a reggeli órákban melegebb öltözékre is szükség van
– figyelmeztetett a meteogyógyász.
„A nap sugárzó ereje egyre határozottabban érvényesül, gyorsan emelkedik a hőmérséklet, aminek az a következménye, hogy 15 fokot is meghaladó hőingás alakul ki” – mondta a meteogyógyász, kiemelve, hogy a nagymértékű napi hőingás miatt ingadozhat a vérnyomásunk, fáradékonyabbak lehetünk, gyakrabban jelentkezhet mellkasi diszkomfort, valamint figyelmetlenebbek lehetünk, ami veszélyes a közlekedésben is.
„Számíthatunk rá, hogy beindul a következő hőhullám. A jövő héten határozott melegedés jön, a hétvégére 35 fok körüli hőmérséklet is kialakulhat. Számos terhelő hatásra, meteogyógyászati következményekre kell számítani”– mondta dr. Pintér Ferenc.
A Köpönyeg előrejelzése szerint hétfőn szinte zavartalan napsütés várható, kevés felhővel az égen. Csapadék szinte kizárt. A nappali felmelegedés 25–26 fok körül tetőzik. Kedden a napos időszakokat többfelé gomolyfelhők szakítják meg, elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A délnyugati, nyugati szél élénkebbé válik. A meleg fokozódik, délután akár 30 fokot is mérhetünk. Szerdán igazi nyári idő ígérkezik, sok napsütéssel és gomolyfelhőkkel. Helyenként frissítő zápor, zivatar előfordulhat. A hőmérséklet 30 fok körül alakul. Csütörtökön változóan fátyol- és gomolyfelhős égbolt mellett sok napsütésre számíthatunk. Néhol zápor, zivatar kialakulhat. A déli, délnyugati szél gyakran élénk, helyenként erős lesz. A délutáni órákban 27–33 fok közötti kánikulára van kilátás.
