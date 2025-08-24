Jön még idén nyárias idő? – A szakember most elárulja

Augusztus 20-a után egy szempillantás alatt változott meg az időjárás. A kánikulát hideg, viharos szél és záporok váltották fel. Dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója szerint az elmúlt évekhez képest nagyon változékonnyá vált az időjárásunk. Az elmúlt napokban sokan előkeresték a dzsekiket, annyira lehűlt az idő, azonban a nyári évszak még javában tart. Joggal tehetjük fel a kérdést: lesz még idén nyári meleg?

Az időjárás alakulása (Fotó: Köpönyeg)

Visszatér a nyárias időjárás

A jövő hét vége felé újra felmelegszik az idő és 30 Celsius-fok feletti hőmérséklet is várható, ám addig is érdemes rétegesen öltöznünk, mert könnyen megfázhatunk. Az esti órákban 12 Celsius-fokig is zuhanhat a hőmérő higanyszála.

Nem marad csendes, nyugodt az időjárás, hanem a levegő kiszáradása miatt fokozódó napi hőingás alakul ki, ami a fronthatásokat számos tekintetben meghaladó, plusz terheléseket ró a szervezet számára. A nagy napi hőingással együtt bizony oda kell figyelni az öltözködésre, a reggeli órákban melegebb öltözékre is szükség van

– figyelmeztetett a meteogyógyász.

Estére lehűl, nappal pedig gyorsan emelkedik a hőmérséklet

„A nap sugárzó ereje egyre határozottabban érvényesül, gyorsan emelkedik a hőmérséklet, aminek az a következménye, hogy 15 fokot is meghaladó hőingás alakul ki” – mondta a meteogyógyász, kiemelve, hogy a nagymértékű napi hőingás miatt ingadozhat a vérnyomásunk, fáradékonyabbak lehetünk, gyakrabban jelentkezhet mellkasi diszkomfort, valamint figyelmetlenebbek lehetünk, ami veszélyes a közlekedésben is.

Újabb hőhullám érkezik

„Számíthatunk rá, hogy beindul a következő hőhullám. A jövő héten határozott melegedés jön, a hétvégére 35 fok körüli hőmérséklet is kialakulhat. Számos terhelő hatásra, meteogyógyászati következményekre kell számítani”– mondta dr. Pintér Ferenc.