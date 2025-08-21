A kismamák nem fognak örülni annak, ami most jön – veszélyes front tör be hazánkba

Brutális, ami ránk vár. Veszélyes időjárási hatásokkal kell megküzdenünk.
A kánikulának egy hidegfront vetett véget. A lehűlést hozó fronthatás nagyban megkeserítheti az időjárás-érzékeny emberek életét. A front csütörtökön tört be és északnyugatról halad délkelet felé.
„Rendkívül erős orvosmeteorológiai helyzetváltozás közeledik és következik be. Nagyon különleges frontálzóna közelít felénk” – figyelmeztet dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója. Hozzáteszi: „A napok óta fennálló hőegyensúlyi problémák egyre komolyabb jelentkezésére kell számítanunk.”
A front mögött nagy változás történik, északnyugaton már a 25 fokot sem fogja elérni a hőmérséklet, de hőérzetben ennél is lényegesen rosszabbul alakul a helyzet. Számítanunk kell záporok, zivatarok és erős, helyenként viharos szelek kialakulására, ami azt jelenti, hogy a hőérzetünk is jelentős mértékben csökken.
A vérnyomás ingadozása és a görcsös folyamatok erősödnek, amelyek sokféle következménnyel járnak. A szakember szerint most ingerlékenyebbek és feszültebbek lehetünk.
A fejfájásos problémáktól kezdődően a koraszülés és ízületi problémák jelentkezéséig sok formában megjelenhet az időjárás változásának hatása. Ne felejtsük el, hogy a gyors változás miatt mindig ott vannak azok az idegrendszeri terhelések, amik a fokozott szédülés, bizonytalanságérzet formájában jelennek meg, de egyre több embernél szorongásos, pánikszerű reakciókat is kivált!
– figyelmeztet a meteogyógyász.
A Köpönyeg előrejelzése szerint pénteken erősen gomolyfelhős időre van kilátás. Újabb zápor, zivatar főleg a középső és a keleti tájakon fordul elő. 20-25 fok közé esik vissza a hőmérséklet. Szombaton napos, gomolyfelhős idő várható. Kicsi az esély záporra. Az északnyugati szél erős lesz. Reggel 14, délután 24 fok valószínű. Vasárnap többórás napsütés ígérkezik kevés gomolyfelhővel. Reggel 10, délután 26 fok körül mozoghat a hőmérséklet.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.