A kismamák nem fognak örülni annak, ami most jön – veszélyes front tör be hazánkba

A kánikulának egy hidegfront vetett véget. A lehűlést hozó fronthatás nagyban megkeserítheti az időjárás-érzékeny emberek életét. A front csütörtökön tört be és északnyugatról halad délkelet felé.

Így alakul a következő napok időjárása (Fotó: Köpönyeg.hu)

Bekeményít az időjárás

„Rendkívül erős orvosmeteorológiai helyzetváltozás közeledik és következik be. Nagyon különleges frontálzóna közelít felénk” – figyelmeztet dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója. Hozzáteszi: „A napok óta fennálló hőegyensúlyi problémák egyre komolyabb jelentkezésére kell számítanunk.”

Nagyot zuhan a hőmérő higanyszála

A front mögött nagy változás történik, északnyugaton már a 25 fokot sem fogja elérni a hőmérséklet, de hőérzetben ennél is lényegesen rosszabbul alakul a helyzet. Számítanunk kell záporok, zivatarok és erős, helyenként viharos szelek kialakulására, ami azt jelenti, hogy a hőérzetünk is jelentős mértékben csökken.

Megnő a koraszülés veszélye

A vérnyomás ingadozása és a görcsös folyamatok erősödnek, amelyek sokféle következménnyel járnak. A szakember szerint most ingerlékenyebbek és feszültebbek lehetünk.

A fejfájásos problémáktól kezdődően a koraszülés és ízületi problémák jelentkezéséig sok formában megjelenhet az időjárás változásának hatása. Ne felejtsük el, hogy a gyors változás miatt mindig ott vannak azok az idegrendszeri terhelések, amik a fokozott szédülés, bizonytalanságérzet formájában jelennek meg, de egyre több embernél szorongásos, pánikszerű reakciókat is kivált!

– figyelmeztet a meteogyógyász.