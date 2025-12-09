RETRO RÁDIÓ

Azt hittük már nem lehet nyomasztóbb, majd megjutalmaz minket az időjárás

Már egy ideje a szürke, napfény nélküli időjárás a jellemző.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.09. 06:00
hőmérséklet időjárásjelentés időjárás csapadék

A hét elején és közepén nem sok jóval kecsegtet az időjárás: marad a párás, ködös, esőre álló szürke idő, amely talán néha enyhébb idővel, maximum 12 fokkal jutalmaz.

Időjárás: Mutatjuk a napi hőmérsékletet kedden. Forrás: köpönyeg.hu
Időjárás a hét közepén


Kedd
Összességében párás és felhős időjárás lesz a jellemző kedden. Reggel köd várható, majd a későbbi órákban nyugat és délnyugat felől időnként vékonyodik a felhőzet. A hőmérséklet 2 és 9 fok között alakul majd.


Szerda
Szerdán ködös és napos részek váltakoznak majd. Eső nem lesz. A hőmérséklet a ködtől is függ, de 5 és 12 fok között változik. A szél nem élénkül meg.


Csütörtök
Két részre szakad az ország: egyes tájakon tartósan megmarad a köd, míg másutt időszakosan felszakadozik a felhőzet. Csapadék nem valószínű. A szél továbbra sem támad fel, a hőmérséklet pedig marad 5 és 12 fok között - írja a köpönyeg.hu.
 

