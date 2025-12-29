Milyen idő lesz Szilveszterkor? Ennek nem mindenki fog örülni

Az időjárás ezen a héten sem enged, hajnalonként csípős fagyokra ébredhetünk, és a hideg egész nap velünk marad. Aki szilveszteri buliba készül, jobban teszi, ha nem hagyja otthon a vastag kabátot, mert a hazafelé vezető úton kíméletlen, dermesztő hideg várja majd.

Hidegfronttal vonul be a hét eleji időjárás / Illusztráció: Komka Péter / mti

Csípős időjárással kezdődik a hét

Hétfőn bár több órára kisüt a nap, a kevés felhő ellenére csapadékra nem kell számítani, a hideg azonban velünk marad. Az északnyugati szél élénken, időnként erősen fúj, ami tovább rontja a hőérzetet. Hajnalban országszerte fagy várható, délutánra is alig kúszik +4 fok közelébe a hőmérséklet, így a vastag kabát továbbra sem maradhat otthon.

Kedden újabb hidegfront söpör végig az országon, ami nemcsak további lehűlést, hanem futó hózáporokat is hozhat. Az északi szél egyre erősebbé válik, helyenként akár viharos lökések is előfordulhatnak. A reggeli órákban -3 fok körüli hidegre kell készülni, napközben pedig mindössze +3 fokig emelkedik a hőmérséklet.

Szerdán a napsütést gyakran zavarják majd felhők, elszórtan hózáporok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél továbbra is erős marad, a nappali csúcshőmérséklet pedig 0 és +5 fok között alakul. A tél tehát egyelőre nem enged, érdemes rétegesen öltözni és felkészülni a csípős napokra - írja a köpönyeg.hu.