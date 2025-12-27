Így csap le a tél a hétvégén - dermesztő időjárásra számíthatunk

A heti időjárás végre télies képet mutat: a reggelek sokfelé ködösek, helyenként zúzmarásak lesznek, és meglehet, hogy kapunk végre egy kis havazást is - derül ki a Köpönyeg oldalán. A mai időjárás azonban még csak napsütést, máshol pedig ködöt ígér nekünk.

Időjárás előrejelzés Fotó: Pexels / Pexels

Időjárás előrejelzés

Szombat

Hajnalra sok helyen képződhet sűrű köd, helyenként zúzmarával, mivel az éjszakai órákban országszerte fagypont alá csökken a hőmérséklet. Napközben változó lesz az idő: egyes tájakon kisüt a nap, máshol tartósan megmaradhat a köd. A csúcsértékek -2 és +4 fok között alakulnak.

Vasárnap

A zúzmarás ködfoltok feloszlását követően többfelé derült, napos idő várható. Az északi, északnyugati légmozgás sokfelé megerősödik, helyenként viharos széllökések is előfordulhatnak. Elszórtan hózáporok is kialakulhatnak. Délután mindössze +1 és +5 fok közötti hőmérséklet valószínű.

Hétfő

Napos idő ígérkezik, legfeljebb az északkeleti tájakon növekedhet meg átmenetileg a felhőzet. A szél továbbra is élénk, időnként erős marad. A maximumok +3 fok körül alakulnak.

Kedd

Változó felhőzet mellett mindenhol számíthatunk többórás napsütésre. Hózápor elszórtan előfordulhat. Az északnyugati, majd északi szél nagy területen lesz erős. A hőmérséklet napközben továbbra is +3 fok körül marad.