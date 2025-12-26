Megmutatja igazi téli arcát az időjárás: dermesztő, ami az ünnepek után ránk vár

A hétvégén több helyen köd, zúzmara és fagypont alatti hőmérséklet jellemzi az időjárás, vasárnap akár -10 fokig is lehűlhet a levegő. A jövőhét eleje többnyire napos, de szeles marad, az év utolsó napjaira pedig valódi téli időre lehet számítani, és akár havazás sem kizárt.

Megmutatja téli arcát az időjárás Fotó: Freepik - illusztráció

Megérkezett a tél - fagyos reggelek és ködös napok érkeznek

Karácsony második napja északkelet felől tovább szakadozik a felhőzet, egyre több helyen kisüt a nap. Délnyugaton viszont maradhat a borongósabb, párás idő. A reggeli órákban -2, délután körülbelül +5 fok várható.

Szombat hajnalra többfelé alakulhatnak ki sűrű ködfoltok, helyenként zúzmarával, mivel országszerte fagypont alá süllyedhet a hőmérséklet. Napközben váltakoznak a naposabb és a tartósan ködös területek. A legmagasabb értékek -2 és +4 fok között alakulnak.

Vasárnap a zúzmarás köd megszűnése után sokfelé napos idő ígérkezik. Az északi, északnyugati szél több helyen megerősödik, néhol viharos lökések is előfordulhatnak. Reggel helyenként kemény fagy, akár -10 fok körüli hideg is lehet, délután pedig mindössze +1, +3 fok valószínű.

Hétfőn többnyire napos időre számíthatunk, legfeljebb északkeleten fordulhat elő több felhő. A szél továbbra is élénk, erős marad. A csúcshőmérséklet +4 fok körül alakul.

A folytatásban: Szilveszterkor és január első napjaiban is fagyos, valódi téli idő körvonalazódik, havazás sem kizárt - derül ki a Köpönyeg legfrissebb előrejelzéséből.