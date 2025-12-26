RETRO RÁDIÓ

Megmutatja igazi téli arcát az időjárás: dermesztő, ami az ünnepek után ránk vár

Karácsony második napjától változékony, helyenként napos, máshol ködös időre lehet számítani.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.26. 07:00
időjárás köpönyeg hőmérséklet tél

A hétvégén több helyen köd, zúzmara és fagypont alatti hőmérséklet jellemzi az időjárás, vasárnap akár -10 fokig is lehűlhet a levegő. A jövőhét eleje többnyire napos, de szeles marad, az év utolsó napjaira pedig valódi téli időre lehet számítani, és akár havazás sem kizárt. 

Megmutatja téli arcát az időjárás
Megmutatja téli arcát az időjárás Fotó: Freepik - illusztráció

Megérkezett a tél - fagyos reggelek és ködös napok érkeznek

Karácsony második napja északkelet felől tovább szakadozik a felhőzet, egyre több helyen kisüt a nap. Délnyugaton viszont maradhat a borongósabb, párás idő. A reggeli órákban -2, délután körülbelül +5 fok várható.

Szombat hajnalra többfelé alakulhatnak ki sűrű ködfoltok, helyenként zúzmarával, mivel országszerte fagypont alá süllyedhet a hőmérséklet. Napközben váltakoznak a naposabb és a tartósan ködös területek. A legmagasabb értékek -2 és +4 fok között alakulnak.

Vasárnap a zúzmarás köd megszűnése után sokfelé napos idő ígérkezik. Az északi, északnyugati szél több helyen megerősödik, néhol viharos lökések is előfordulhatnak. Reggel helyenként kemény fagy, akár -10 fok körüli hideg is lehet, délután pedig mindössze +1, +3 fok valószínű.

Hétfőn többnyire napos időre számíthatunk, legfeljebb északkeleten fordulhat elő több felhő. A szél továbbra is élénk, erős marad. A csúcshőmérséklet +4 fok körül alakul.

A folytatásban: Szilveszterkor és január első napjaiban is fagyos, valódi téli idő körvonalazódik, havazás sem kizárt - derül ki a Köpönyeg legfrissebb előrejelzéséből.

 

