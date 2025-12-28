Megérkezik végre a havazás - itt számíthatunk fehér karácsonyra!

Az év végére megérkezhet a várva várt havazás. A Köpönyeg szerint a következő napokban elszórtan hózáporra lehet számítani, többnyire azonban napos időjárásra van kilátás.

Ilyen időjárásra számíthatunk a következő napokban. Fotó: Cseh Gábor / Vas Népe

Időjárás előrejelzés

Vasárnap

Észak felől hidegfront érkezik viharos széllel. A többórás napsütést gyorsan vonuló felhők zavarják, de csak néhol fordul elő hózápor. +3 fok körüli értékeket mérhetünk.

Hétfő

Napos időre van kilátás, kevés felhővel, csapadék nélkül. Az ÉNy-i szél erős maradhat. Reggel országos fagy valószínű, délután is csak +4 fok körül alakulhat a hőmérséklet.

Kedd

Újabb hidegfront érkezik futó hózáporokkal és viharossá fokozódó északi széllel. Reggel -3, délután +3 fok valószínű.

Szerda

Szilveszter napján a napsütést gyakran zavarják felhők, és elszórtan hózáporok is előfordulnak. Az ÉNy-i szél erős marad. 0 és +5 fok között mozog mindössze a csúcsérték.