Megérkezik végre a havazás - itt számíthatunk fehér karácsonyra!
Ilyen időjárásra számíthatunk a következő napokban.
Az év végére megérkezhet a várva várt havazás. A Köpönyeg szerint a következő napokban elszórtan hózáporra lehet számítani, többnyire azonban napos időjárásra van kilátás.
Időjárás előrejelzés
Vasárnap
Észak felől hidegfront érkezik viharos széllel. A többórás napsütést gyorsan vonuló felhők zavarják, de csak néhol fordul elő hózápor. +3 fok körüli értékeket mérhetünk.
Hétfő
Napos időre van kilátás, kevés felhővel, csapadék nélkül. Az ÉNy-i szél erős maradhat. Reggel országos fagy valószínű, délután is csak +4 fok körül alakulhat a hőmérséklet.
Kedd
Újabb hidegfront érkezik futó hózáporokkal és viharossá fokozódó északi széllel. Reggel -3, délután +3 fok valószínű.
Szerda
Szilveszter napján a napsütést gyakran zavarják felhők, és elszórtan hózáporok is előfordulnak. Az ÉNy-i szél erős marad. 0 és +5 fok között mozog mindössze a csúcsérték.
