Minden, amit az augusztus 20-i időjárásról tudni kell – figyelmeztet a szakember

Elérkezett a magyar állam születésnapja. Augusztus 20-án rengeteg szabadtéri programon vehetünk részt, este pedig csodás tűzijátékban gyönyörködhetünk, ha az időjárás engedi...

Az augusztus 20-i időjárás Fotó: Köpönyeg

A Köpönyeg előrejelzése szerint a ragyogó napsütés után délután megnövekszik a felhőzet, de zivatar, zápor csak estefelé a nyugati tájakon alakulhat ki. Országos hőség lesz 30-35 fokkal.

„Szerdán a melegedési tendencia és az országos kánikula lesz a jellemző” – kezdte dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója. Fejfájást, migrént, gyulladásos problémákat és vérnyomás ingadozást is tapasztalhatnak az időjárás-érzékeny emberek. A gyors melegedés a légkör minden szintjén zajlik, aminek melegfront jellegű következményei vannak.

Augusztus 20-i időjárás

Itt van a szerda, ami egy nagyon fontos ünnepnap, nyilván mindenki igyekszik ezt kihasználni. Azt mondom, hogy minden probléma ellenére is valóban ezt a napot kell kihasználni, mert nagyon komoly változás közeledik Válasszuk meg, hogy milyen programokra megyünk ki. Ne tartózkodjunk a tűző napon, segít, hogy felhősebb lesz az ég, tehát nem lesz zavartalan a napsütés. Éppen elég probléma az, hogy a napos órákban, a tűző napon rendkívül erős hőterhelés érheti a szervezetünket

– magyarázta a meteogyógyász kiemelve, hogy számolni kell a napszúrás, vagy súlyosabb esetben a hőguta veszélyével. Azt tanácsolja, hogy figyeljünk magunkra és egymásra is.

Zivatar és viharos szél jön

Késő délután, északnyugat felől már számíthatunk zivatarok, viharos szelek érkezésére, ez komolyan befolyásolja újabb terhelő hatás formájában az alvásminőségünkben, de bizonytalanságérzet és szorongás is jelentkezhet.