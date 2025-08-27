Hőhullámmal búcsúzik a nyár: a szakember szerint szokatlan veszélyek várnak a következő napokban

Lassan búcsúzik az év legmelegebb évszaka. Visszatér a nyári időjárás augusztus végére, de nem nyugodhatunk meg, mindez veszélyeket is rejt.
Csütörtöktől berobban a kánikula, de addig a nagy napi hőingás megviseli az időjárás-érzékeny emberek szervezetét. Szakember árulja el, hogy mi vár még ránk augusztusban.
„A legtöbben már nem számítottak rá, hogy augusztus végén egy igencsak komoly hőhullám ér el bennünket” – kezdte dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója. A melegedés hirtelen zajlik és megviseli a szervezetet.
„Ez a hőhullám más lesz, mint a korábbi, igazi nyári hőhullámok, aminek vannak negatív és pozitív vonatkozásai is” – mondta a meteogyógyász, aki kiemelte, hogy a 35 Celsius-fokot meghaladó hőmérsékletre is számítani kell.
Most még nagyon száraz a levegő, aminek az a következménye, hogy igen komoly hajnali lehűlések és nagyon erős nappali felmelegedések váltják egymást egy napon belül, ennek a következménye a nagy napi hőingás.
Pozitív, hogy mivel nem tartósan van a magas hőmérséklet van lehetőség a felfrissülésre. Csütörtöktől azonban már meleg marad az éjszaka is
– figyelmeztet a szakember. A berobbanó kánikula előtt még meg kell birkózunk a nagy napi hőingással, ami miatt jelentkezhet vérnyomás ingadozás, ízületi problémák, erősödhetnek a gyulladásos folyamatok, valamint szívelégtelenségre és nehézlégzésre is számtani lehet. A következő napokban tovább folytatódik a melegedés.
A Köpönyeg előrejelzése szerint szerdán újra igazi strandidőre készülhetünk, a sok napsütés mellett továbberősödik a meleg: a hőmérséklet 28 és 34 fok közé kúszik. Csapadék nem valószínű. Csütörtökön országszerte kánikula valószínű sok napsütéssel, eső nélkül. A maximum 30–37 fok között tetőzhet. Pénteken napfényes idő lesz, de nyugaton már megnövekedhet a gomolyfelhőzet, és ott helyenként zivatar is kialakulhat. Rekkenő hőség, többfelé forróság jellemzi a napot, 35 fok körüli csúcsértékekkel.
