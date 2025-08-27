Hőhullámmal búcsúzik a nyár: a szakember szerint szokatlan veszélyek várnak a következő napokban

Csütörtöktől berobban a kánikula, de addig a nagy napi hőingás megviseli az időjárás-érzékeny emberek szervezetét. Szakember árulja el, hogy mi vár még ránk augusztusban.

Az időjárás alakulása Fotó: Köpönyeg

Nyárias időjárás augusztus végén



„A legtöbben már nem számítottak rá, hogy augusztus végén egy igencsak komoly hőhullám ér el bennünket” – kezdte dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója. A melegedés hirtelen zajlik és megviseli a szervezetet.

„Ez a hőhullám más lesz, mint a korábbi, igazi nyári hőhullámok, aminek vannak negatív és pozitív vonatkozásai is” – mondta a meteogyógyász, aki kiemelte, hogy a 35 Celsius-fokot meghaladó hőmérsékletre is számítani kell.

Most még nagyon száraz a levegő, aminek az a következménye, hogy igen komoly hajnali lehűlések és nagyon erős nappali felmelegedések váltják egymást egy napon belül, ennek a következménye a nagy napi hőingás.

A nagy napi hőingásnak van pozitív és negatív oldala is

Pozitív, hogy mivel nem tartósan van a magas hőmérséklet van lehetőség a felfrissülésre. Csütörtöktől azonban már meleg marad az éjszaka is

– figyelmeztet a szakember. A berobbanó kánikula előtt még meg kell birkózunk a nagy napi hőingással, ami miatt jelentkezhet vérnyomás ingadozás, ízületi problémák, erősödhetnek a gyulladásos folyamatok, valamint szívelégtelenségre és nehézlégzésre is számtani lehet. A következő napokban tovább folytatódik a melegedés.