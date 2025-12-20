RETRO RÁDIÓ

Lehetetlen IQ-teszt: csak a legjobban 1 százaléka nem bukja el - Fotó

Ez egy olyan agytornáztató feladvány, ami az emberek többségén kifog. Ez az IQ-teszt most az internet sztárja .

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2025.12.20. 15:00
teszt internet sztárja iq teszt

Egy ártatlannak tűnő kép most szó szerint felrobbantotta a közösségi médiát. Első ránézésre gyerekjátéknak tűnik, de ne dőlj be: ez a képes fejtörő még a legélesebb elméket is próbára teszi! Íme az IQ-teszt, ami most az internet sztárja .

IQ-teszt
Ez az IQ-teszt most az internet sztárja / Fotó: Képünk illusztráció: pexels.com

A feladat egyszerűnek hangzik: számold meg, hány darab kilences rejtőzik a képen. Ennyi az egész. Vagy mégsem?

30 másodperc – Ennyi időd van

Állíts be egy időzítőt, és kezdődjön a kihívás! Ne kapkodj, ne csak rápillants a képre – pásztázd végig módszeresen. A szakértők szerint ez a fajta vizuális rejtvény nemcsak szórakoztató, hanem az agyat is komolyan megdolgoztatja.

Ezért imádják az emberek ezt az IQ-tesztet

Az ilyen képes kihívások fejlesztik a memóriát, élesítik a megfigyelőképességet, és segítenek kiszúrni azokat az apróságokat, amelyeket mások észre sem vesznek. Nem véletlen, hogy ez a puzzle pillanatok alatt vírusként terjedt.

A csapda ott van, ahol nem is sejtenéd

A legtöbb ember ott követi el a hibát, hogy csak a feltűnő számokra koncentrál. Pedig a megoldás szó szerint szem előtt van. A kép tele van apró, rejtett részletekkel, amelyek könnyen becsapják a szemet és az agyat is.

A sokkoló megoldás:

Készen állsz az igazságra? Összesen 17 darab 9-es van a képen.

(VIA)
 

