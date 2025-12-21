Ijesztő fantom rémítette halálra az embereket az Örs vezér terénél

Csupán a munkahelyükre, iskolába és óvodába akartak eljutni azok az emberek, akik pénteken (december 19.) a város egyik központi csomópontján, az Örs vezér tér környékén rohantak át lélekszakadva. Sajnos azonban sokan a nyugodt átutazás helyett egy ijesztő fantommal találták szembe magukat, aki a reggeli órákban olyat művelt, ami a sokat látott helyeiket is megdöbbentette.

Az Örs vezér tér ikonikus jelképe, a gomba. Ettől nem messze, a másik oldalon ólálkodott az ordibáló fantom Fotó: Google Maps

Ordibáló fantom követte az ijedt járókelőket az Örsön

Információink szerint ugyanis egy láthatóan zavarodott, vagy éppen ittas férfi valóságos ámokfutóként viselkedett: a buszállomások környékén ordibált és tombolt, ezzel a frászt hozva az arra járókra. Úgy tudjuk, hogy nem csak magában üvöltözött: többeket zaklatott, követett, sőt volt olyan is, akinek utána rohant. Bár a környéken igencsak sok hajléktalan tanyázik, a Metropol úgy értesült, hogy a férfi vélhetően nem közülük való: a ruházata ápolt volt, ha nem lett volna ámokfutó viselkedése, sokak szerint egy átlagos, középkorú, munkába siető embernek tűnhetett volna.

Mint megtudtuk, a férfi sokáig óbégatott a téren:

Úgy hallottam, hogy a fickó nem messze a buszoktól ment le és fel, ordibált, mintha megbolondult volna, nyilván összecsinálta magát, aki csak elment mellette

- mesélte egy környéken lakó. Hozzátette, hogy pár száz méterrel arrébb működik ugyan egy rendőrségi bódé, a zsaruk pedig rendszeresen járőröznek a téren is:

"Szoktuk látni őket, de sajnos nem lehetnek itt a nap 24 órájában. Nem tudom, hogy végül szólt-e nekik valaki" - mondta a lakó. Hozzátette, most sem ő az egyetlen fantom, aki a frászt hozza a helyiekre, ő maga is került olyan helyzetbe régen az Örsön, hogy futni kényszerült:

Az is reggel volt, nyáron, dolgozni mentem. A villamos síneknél sétáltam volna át, amikor a padon ülő, láthatóan tök részeg páros mindkét tagja megindult felém. Szidtak és trágárkodtak, szóval inkább elfutottam

- mesélte. Azt pedig lapunk is megírta, hogy a teret egy csularém is rettegésben tartja: a férfi egy térképpel és segítségkéréssel csalogatja magához a gyanútlan járókelőket, akik ha elég közel értek, akkor egyszerűen leköpi őket. Ha sikerült kikerülni a hatalmas nyálfergeteget, akkor sem ússzuk meg: a férfi ez esetben ordibálva szidja az illetőt.