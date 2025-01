Döbbenetes trükkel csalja magához az embereket egy férfi az Örs vezér terén, majd elszabadítja a poklot

Sokféle furcsa, veszélyes vagy éppen kimondottan hibbant fantom járja Magyarország, azon belül is Budapest utcáit. A különböző kulafantomok már sok kerületre lecsaptak, miközben Káposztásmegyeren hányó, Gazdagréten pedig kajadobáló fantom garázdálkodik, míg a Havanna-lakótelep egy kukaborogató rémmel „büszkélkedhet”. Most azonban az Örs vezér terére is lecsapott egy „munkatársuk”: ott egy új kolléga, egy hátborzongató trükkel köpködő csulafantom tartja rettegésben a népet.

A csulafantom az Örs vezér terénél tevékenykedik: az Árkád vagy a buszvégállomás környékén egy térképpel odacsalja áldozatait, majd arcon köpi őket Fotó: Google Maps

Az Örs vezér terén garázdálkodik a csulafantom

A férfi elképesztő módszerrel dolgozik: úgy tudjuk, hogy egy térképpel a kezében, magát nagyothallónak mutatva kér segítsen a gyanútlan járókelőktől. Amikor azonban a segítőkész emberek megközelítik, a férfi azzal a lendülettel alaposan és csöpögősen arcon köpi őket. A férfi azonban akkor sem áll le, ha a tőrbe csalt áldozatoknak sikerül kikerülniük a gusztustalan köpetet: ekkor ugyanis gyakran trágár szavakat ordibál utánuk, sokszor pedig kimondottan agresszíven viselkedik. Mint kiderült, bárhol felbukkanhat: az Árkád mellett vagy éppen a buszvégállomáson is.

Információink szerint a férfi nem most kezdte az ipart, már évekkel ezelőtt is riogatta az Örsön áthaladó forgalmat.

Több évvel ezelőtt történt, hogy leszálltam a buszról, és rohantam volna az aluljáró felé. Mielőtt átkeltem volna a villamossíneken, egy furcsa, igénytelen férfi elkezdett utánam ordibálni. Ekkor reflexből megfordultam, de kár volt: azzal a lendülettel alaposan arcon köpött

– mondta lapunknak Veronika.

Agresszív is lehet a gusztustalan fantom

Hozzátette, hogy a kiabálást ezután sem hagyta abba, később pedig többektől hallotta, hogy ők is összefutottak vele.

– Ahogy hallottam, a nőkre megy rá, őket köpködi igazán, bár férfiismerős is kapott már belőle. Az a baj, hogy agresszív is, szóval simán lehet, hogy egyszer bajt okoz – vélekedett a nő. A Metropol úgy tudja, hogy a férfi 40–50 év között lehet, ápolatlan külsejű és gyakran zavart is.

Most csak azt tudom javasolni, hogy aki ilyen alakot lát, ne is közelítse meg, kerülje nagy ívben, az a tuti

– szögezte le.