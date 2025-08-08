RETRO RÁDIÓ

Ha a Balatonra tartasz, erre készülj! - beindult a csúcsforgalom

Aki teheti más útvonalon közlekedjen.

Metropol
2025.08.08. 17:10
Megindult a kocsisor a nyári hétvégére készülő autósokkal. Az M7-esen a Balaton felé tartók telített sávokra és lassabb haladásra számíthatnak - írja a Veol.hu.

Torlódás a Balatonhoz vezető M7-en. Fotó: Gemini Étterem/feol.hu

Az Útinform tájékoztatása alapján az M1-M7 közös szakaszától, egészen a Balaton felé vezető martonvásári szakaszig tart a lassú haladás, valamint torlódásra is számítani kell.

Nemrégiben okos pályarendszert alakítottak ki ezen a területen, hogy valós idejű forgalmi adatokat gyűjtsön össze, ezzel segítve a közlekedők tájékoztatását. S bár okos és világviszonylatban is áttörő rendszer, a torlódásokat sajnos még ez sem tudja megakadályozni. A nyári időszakban a kiránduló és a nyaralni vágyók egyszerre indulnak meg a Balaton felé, ami ilyenkor nagymértékben megnöveli az M7-es autópálya forgalmát. A szakemberek azt javasolják, hogy még az indulás előtt tájékozódjanak az aktuális helyzetről, és ha lehet válasszanak egy másik útvonalat. 

 

