Okosabb vagy, mint az átlag? Ha erre a 10 kérdésre tudod a választ, akkor igen!

Az intelligencia kvízek nem csupán szórakoztatóak, hanem kiváló eszközei az agyunk megtornáztatásának is. Ezek a fejtörők próbára teszik a logikai gondolkodást, fejlesztik a kreativitást, illetve segítenek az összpontosításban is. Ha te is szereted, amikor a feladványok gondolkodásra késztetnek, akkor a mostani összeállításunk neked szól! Teszteld tudásod és töltsd ki a lenti IQ tesztünket.

Általában mindannyian kíváncsiak vagyunk arra, hogy milyenek a képességeink. Az IQ tesztek tökéletes próbái ennek.

Fotó: Kittyfly / Shutterstock

Az interneten számos IQ teszt elérhető, de azok, amik a legalaposabban mérik intelligenciánkat, általában fizetősek. Időnként érdemes egy-egy komolyabb IQ tesztet is kitöltenünk, de ha csak gyakorolni szeretnénk, vagy egy kicsit megtornáztatnánk az agysejtjeinket, akkor erre a hasonló tesztek tökéletes megoldásként szolgálhatnak. Az alábbi intelligencia kvízben 10 olyan fejtörőt találsz, melyek különböző készségeket tesztelnek: a matematikai logikától a vizuális megfigyelőképességen át az asszociatív gondolkodásig. Ne aggódj, ha egyből nem jössz rá a válaszra, a fejtörők lényege, hogy ne csak a helyes választ bökjük ki, hanem hogy közben dolgozzon az agy.

Miért érdemes időnként kitölteni egy IQ tesztet?

Az agy számára éppolyan fontos a rendszeres tornáztatás, mint a test többi részének. A Rubik-kocka például a térbeli logika és a problémamegoldó képesség egyik legjobb fejlesztő eszköze, a Sudoku erősíti a koncentrációt, a sakk a tervezést és az előrelátást fejleszti, a memóriajátékok sokat tesznek a rövidtávú memóriánkért, a keresztrejtvények bővítik a szókincset, a kódfejtő játékok fejlesztik a kritikus gondolkodást, a kreatív rajzolás vagy írás pedig a jobb agyféltekét tornáztatja meg. Rengeteg módon tehetünk tehát az agyunk egészségéért, a felsorolt játékok mellett például az elgondolkodtató kvízekkel is.

Egy-egy jól megválasztott kvíz segít abban, hogy frissebbek, élesebbek legyünk a mindennapokban, de még türelemre és kitartásra is ösztönöznek.

Ha úgy érzed, hogy készen állsz, kezdj neki bátran! Ne feledd, nem az a cél, hogy minden kérdésre azonnal válaszolj, hanem, hogy közben fejlődj és élvezd a megfejtés örömét.