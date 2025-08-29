Hőség, veszélyes zivatarok – szélsőséges lesz az időjárás a hétvégén

Markáns fordulat előtt áll hazánk időjárása. A napokban tapasztalt hőségből ugyan kijut majd a hétvégére is, de ezzel együtt már érkezik az égi áldás, záporok és zivatarok formájában. Ezek miatt több vármegyére is figyelmeztetést adott ki a HungaroMet. Mutatjuk, mi várható!

A hőség után zivatarokkal vesz markáns fordulatot az időjárás pénteken (Fotó: Shiva Smyth / Pexels – Képünk illusztráció)

A hét utolsó munkanapján, azaz pénteken még szaharai por szűri majd a napsütést, míg a nyugati vármegyékben már változó vastagságú felhőtakaróból kell itt-ott esőre is számítani.

Délutánra aztán markáns fordulatot vesz az időjárás, és a nyugat felől fokozatosan megvastagodó felhőzetből egyre nagyobb területen kell majd csapadékra számítani: elsősorban záporokra, illetve zivatarokra.

Ráadásul ezeket sok helyen kíséri majd a megélénkülő déli szél, amely a zivatarok környezetében erős, vagy akár viharos lökéseket is produkálhat! Ezzel együtt is a legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 37 fok között várható, késő estére pedig 19–28 fok közé hűl vissza a levegő.

Több vármegyére is figyelmeztetést adtak ki a hőség és a zivatarok miatt

A HungaroMet a várható zivatarok miatt hat nyugati vármegyére adott ki elsőfokú figyelmeztetést: Győr-Moson-Sopron vármegye, Komárom-Esztergom vármegye, Somogy vármegye, Vas vármegye, Veszprém vármegye, Zala vármegye.

De nemcsak a zivatarok, hanem a magas napi középhőmérséklet miatt is elsőfokú riasztás van érvényben Baranya, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Komárom-Esztergom, Somogy, Vas, és Veszprém vármegyében, másodfokú riasztás pedig Pest, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Jász-Nagykun-Szolnok és Tolna vármegyében.

Napsütésben kezdődik, esőben folytatódik az új tanév

Ami pedig a folytatást illeti: szombaton megérkezik a hidegfront, emiatt gyakran lesz fölöttünk erősen felhős az ég: több helyen, több hullámban várható eső, illetve zápor, míg egyes helyeken akár hevesebb zivatarok is kialakulhatnak – olvasható a köpönyeg.hu portálon. Hozzáteszik, hogy a változó irányú szél zivatarok idején erős, akár viharos is lehet. Napközben 24–30 fok várható, de a tartósabban csapadékos helyeken mindössze 22 fokig melegszik csak a levegő.

Vasárnap nyugat felől fog felszakadozni a felhőzet, nyugaton már sok napsütés valószínű. A csúcshőmérséklet 23 és 30 fok között alakul. Hétfőn, a tanév első napján pedig napos időre van kilátás, 26 és 32 fok közötti értékekkel, hogy aztán a keddi nap és az újabb zivatarokkal érkező front már az időjárást is a becsengetéshez igazítsa.