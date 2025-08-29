Mérnöki pontossággal szakad ketté az ország: kiadták a riasztást

Az elmúlt napok nyara ma még inkább kiteljesedik, érdemes is kihasználni a napsütést, mert szombatra az egész országra zivatar miatt adtak ki veszélyjelzést, a helyzet pedig vasárnap annyiban változik, hogy az ország nyugati része fellélegezhet.

A hétvégén szükség lesz az esernyőre (Fotó: unsplash)

Augusztus 31-én a HungaroMet veszélyjelzési térképe szerint mérnöki pontossággal szakad ketté az ország: ahogy az alábbi ábra is mutatja, 10 vármegyére adtak ki elsőfokú riasztást zivatar miatt.

Fotó: met.hu

Íme a Köpönyeg.hu meteorológiai portál részletes prognózisa mára és a következő napokra:

Pénteken túlnyomóan napos, gomolyfelhős égbolt valószínű. Nyugaton már kialakulhat zápor, zivatar. Kezdetben délnyugati, később északnyugati irányból támadhat élénk szél. A maximumok elérhetik a 37–38 fokot, rendkívül fülledt időre számíthatunk.

Szombaton északnyugat felől szórványosan eső, zivatar, zápor érkezhet. A levegő 27 fok környékére hűl vissza, de a délkeleti térségekben még kitart a hőség. Hidegfront vonul át.

Vasárnap csökken a felhőzet, keleten fordulhat elő még zápor, másutt sok napsütésre van kilátás. Csak elszórtan lehet csapadék. 28–30 fokos nappali meleggel zárulhat a nyár.