Ahogy még soha nem láttuk Horváth Évát – fotók

Az egykori szépségkirálynő, Horváth Éva posztjaitól mindennap pörög a közösségi média, mivelhogy előszeretettel osztja meg követőivel élete történéseit. Legutóbbi bejegyzését is imádják követői, egy nyár végi fényképpel jelentkezett be.

Horváth Éva meseszép ruhában búcsúztatja a nyarat – Forrás: MW Archív

Horváth Éva ellenállhatatlan

Horváth Évát csak irigyelni lehet, már ami a kitartását és elszántságát illeti, hiszen balesete óta nem volt egyszerű élete, de a szépségkirálynő bátran átverekedte magát a műtétek és gyógyulások fázisain, azóta pedig újult erővel veti bele magát a hétköznapokba.

Már korábban is közzétett hasonló hangulatú fényképet Horváth Éva, amit szintén örömmel láttak rajongói.

Habár a medencénk elesett (ezt megmutatom a storyban), a nyári ruci még megmaradt

– írta a fotóhoz Horváth Éva, bár a híres sztoriról még nincsen információ, de mi alig várjuk.