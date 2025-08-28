Ahogy még soha nem láttuk Horváth Évát – fotók

Az egykori szépségkirálynő mesebeli látványt nyújt. Horváth Éva a közösségi médiában jelentkezett be.
Az egykori szépségkirálynő, Horváth Éva posztjaitól mindennap pörög a közösségi média, mivelhogy előszeretettel osztja meg követőivel élete történéseit. Legutóbbi bejegyzését is imádják követői, egy nyár végi fényképpel jelentkezett be.
Horváth Évát csak irigyelni lehet, már ami a kitartását és elszántságát illeti, hiszen balesete óta nem volt egyszerű élete, de a szépségkirálynő bátran átverekedte magát a műtétek és gyógyulások fázisain, azóta pedig újult erővel veti bele magát a hétköznapokba.
Már korábban is közzétett hasonló hangulatú fényképet Horváth Éva, amit szintén örömmel láttak rajongói.
Habár a medencénk elesett (ezt megmutatom a storyban), a nyári ruci még megmaradt
– írta a fotóhoz Horváth Éva, bár a híres sztoriról még nincsen információ, de mi alig várjuk.
