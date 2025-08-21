RETRO RÁDIÓ

Tomboló jégesővel és zivatarokkal jön a lehűlés

Heves szélrohamokkal és zivatarokkal csökken majd 10 fokot a hőmérséklet.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.21. 06:00
jégeső lehűlés zivatar

A délutáni és esti órák hozzák meg a lehűlést.

jégeső
Jégesővel és zivatarokkal jön a lehűlés Fotó: Pixabay (képünk illusztráció)

Csütörtökön délnyugat felől több hullámban várható zápor, zivatar. A délutáni, esti óráktól kiterjedt zivatarrendszer érkezhet felhőszakadással, jégesővel. ÉNy-ira fordul és megerősödik a szél. Zivatarok környezetében heves szélrohamok lehetnek! ÉNy-on 24, DK-en 34 fok körüli értékeket mérhetünk.

Pénteken erősen gomolyfelhős időre készülhetünk. Újabb zápor, zivatar főleg a középső és a keleti tájakon fordul elő. 20-25 fok közé esik vissza a hőmérséklet.

Szombaton napos, gomolyfelhős idő várható. Kicsi az esély záporra. Az ÉNy-i szél erős lesz. Reggel 14, délután 25 fok valószínű - tudjuk meg a koponyeg.hu előrejelzéséből.

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu