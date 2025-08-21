Tomboló jégesővel és zivatarokkal jön a lehűlés

A délutáni és esti órák hozzák meg a lehűlést.

Jégesővel és zivatarokkal jön a lehűlés Fotó: Pixabay (képünk illusztráció)

Csütörtökön délnyugat felől több hullámban várható zápor, zivatar. A délutáni, esti óráktól kiterjedt zivatarrendszer érkezhet felhőszakadással, jégesővel. ÉNy-ira fordul és megerősödik a szél. Zivatarok környezetében heves szélrohamok lehetnek! ÉNy-on 24, DK-en 34 fok körüli értékeket mérhetünk.

Pénteken erősen gomolyfelhős időre készülhetünk. Újabb zápor, zivatar főleg a középső és a keleti tájakon fordul elő. 20-25 fok közé esik vissza a hőmérséklet.

Szombaton napos, gomolyfelhős idő várható. Kicsi az esély záporra. Az ÉNy-i szél erős lesz. Reggel 14, délután 25 fok valószínű - tudjuk meg a koponyeg.hu előrejelzéséből.