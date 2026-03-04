Hol rejtegettek ennyit? – Összesen 1,4 tonna drogot foglalt le a rendőrség

Egy évvel ezelőtt indult el a DELTA Program, amelynek célja a kábítószer-kereskedők elleni határozott és eredményes fellépés. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) az elmúlt időszak drogellenes munkáját is értékelte, különös tekintettel arra, hogy a szervezeten belül csaknem egy éve kezdte meg működését a Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatal (KBEH).

Óriási sikerek a kábítószer ellenes harcban

Fotó: Mehes Daniel / Képünk illusztráció: Shutterstock

A hét osztályból álló hivatal – amely egy központi egységből, valamint hat vidéki kirendeltségből (Székesfehérváron, Pécsen, Győrben, Szegeden, Debrecenben és Miskolcon) áll – 2025. május 1-jén kezdte meg országos hatáskörű tevékenységét. Elsődleges feladata a hazai és nemzetközi kábítószer-bűnözés elleni hatékony fellépés biztosítása. Ennek érdekében szakmai koordinációt lát el az ORFK-val, a vármegyei felderítő egységekkel és a társhatóságokkal, nemzetközi szinten pedig együttműködik az Europollal és az EMPACTtal.

A KBEH 2025-ben összesen 229 büntetőeljárást folytatott, amelyek közül 100 ügyet már lezártak. Az országosan lefoglalt 3 tonna kábítószerből mintegy 1,4 tonna a KR NNI műveleteihez köthető. A lefoglalt szerek között kokain, heroin, marihuána, amfetamin, kristály és egyéb kábítószerek is szerepeltek. Emellett a nyomozók több mint 9 tonna prekurzort, azaz kábítószer-előállításhoz szükséges alapanyagot is lefoglaltak. A felszámolt bűnszervezetek tagjaitól összesen 324 914 611 forint értékű vagyont vontak el.

Folytatódik a harc a kábítószer-kereskedelem ellen

A drogpiac szereplőinek azonosításával és elfogásával összefüggő küzdelem tovább folytatódik 2026-ban is. Hatóságunk már az év elején is több sikeres akciót hajtott végre, melyek az ügyek szélesítésével, valamint újabb elkövetők azonosításával folytatódnak. A cél továbbra sem más, mint a hazai és a nemzetközi bűnszervezetek felszámolása, a bűncselekményekből származó vagyon minél nagyobb arányú elvonása.

– íja a police.hu