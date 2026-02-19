Kábítószer terjesztése miatt bezárattak egy népszerű óbudai szórakozóhelyet

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda nemrég számolt be egy nagyszabású akcióról, melyben lengyel rendőrökkel közösen csaptak le a kábítószert előállító csapatra, akik a budapesti éjszakában árusítottak a szereket.

A nyomozók elkapták a kábítószer-terjesztőket Fotó: Illusztráció / Fotó: Gé

Kábítószer-kereskedelem miatt bezáratták a szórakozóhelyet

A több helyszínen végrehajtott műveletben a nyomozók 16 kilogramm kábítószert foglaltak le, négy embert kábítószer-kereskedelem miatt vettek őrizetbe, többeket birtoklással gyanúsítanak.

A KR NNI által őrizetbe vett, azóta letartóztatott négy kábítószer-kereskedő egyike, az 51 éves D. Zsolt, budapesti lakos az óbudai szórakozóhelyen árult illegális drogokat, ezért a BRFK III. Kerületi Rendőrkapitánysága a Bécsi úton található szórakozóhelyet 2026. február 19-én két hónap időtartamra bezáratta.

A bulizóknak árult kábítószerek korábban súlyos bűncselekményhez is vezettek az óbudai szórakozóhelyen. 2026. február 15-én 2 óra körül az illemhelyiségben egy férfi kábítószercsík fogyasztását kínálta fel egy vendégnek, miközben társaival elállták a kiutat.

Amikor a vendég elutasította a drog felszívását, a kínáló férfi ököllel kétszer arcon ütötte. A 37 éves, profi bokszolói múlttal rendelkező bántalmazót a rendőrök előállították a III. Kerületi Rendőrkapitányságra. A gyorsteszt többféle kábítószert mutatott ki szervezetéből, ezért súlyos testi sértés kísérlete és személyi szabadság megsértése bűntett mellett kábítószer birtoklása vétség megalapozott gyanújával is kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását - írja a police.hu.