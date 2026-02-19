RETRO RÁDIÓ

Kábítószer terjesztése miatt bezárattak egy népszerű óbudai szórakozóhelyet

Bántalmazás is történt a szórakozóhelyen.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.19. 20:45
rendőr szórakozóhely kábítószer

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda nemrég számolt be egy nagyszabású akcióról, melyben lengyel rendőrökkel közösen csaptak le a kábítószert előállító csapatra, akik a budapesti éjszakában árusítottak a szereket.

Kábítószer-kereskedelem miatt bezáratták a szórakozóhelyet
A nyomozók elkapták a kábítószer-terjesztőket     Fotó: Illusztráció / Fotó: Gé

Kábítószer-kereskedelem miatt bezáratták a szórakozóhelyet

A több helyszínen végrehajtott műveletben a nyomozók 16 kilogramm kábítószert foglaltak le, négy embert kábítószer-kereskedelem miatt vettek őrizetbe, többeket birtoklással gyanúsítanak.

A KR NNI által őrizetbe vett, azóta letartóztatott négy kábítószer-kereskedő egyike, az 51 éves D. Zsolt, budapesti lakos az óbudai szórakozóhelyen árult illegális drogokat, ezért a BRFK III. Kerületi Rendőrkapitánysága a Bécsi úton található szórakozóhelyet 2026. február 19-én két hónap időtartamra bezáratta.

A bulizóknak árult kábítószerek korábban súlyos bűncselekményhez is vezettek az óbudai szórakozóhelyen. 2026. február 15-én 2 óra körül az illemhelyiségben egy férfi kábítószercsík fogyasztását kínálta fel egy vendégnek, miközben társaival elállták a kiutat.

Amikor a vendég elutasította a drog felszívását, a kínáló férfi ököllel kétszer arcon ütötte. A 37 éves, profi bokszolói múlttal rendelkező bántalmazót a rendőrök előállították a III. Kerületi Rendőrkapitányságra. A gyorsteszt többféle kábítószert mutatott ki szervezetéből, ezért súlyos testi sértés kísérlete és személyi szabadság megsértése bűntett mellett kábítószer birtoklása vétség megalapozott gyanújával is kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását - írja a police.hu.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
