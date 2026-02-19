Varázsgomba és marihuána – két férfira csaptak le a magyar rendőrök

Kábítószer birtoklás bűntette miatt folytat nyomozást a rendőrség a 46 éves M. N. és 47 éves R. A. magyar-román állampolgár ellen, varázsgomba is volt náluk.

Varázsgomba és marihuána volt a csomagtartóban (Fotó: police.hu)

Varázsgomba volt a csomagtartóban

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság Felderítő Osztálya a Nyíregyházi Rendőrkapitányság munkatársai közreműködésével az M3-as autópályán kisteherautóval közlekedő két férfit kapcsoltak le Baktalórántháza térségében. Az autó rakterében 431 gramm zöld növényi származékot, (a gyorsteszt alapján marihuánát) valamint bruttó 5507,6 gramm fejlődési stádiumban lévő, hallucinogén tartalmú varázsgombát találtak, melyet Romániába próbáltak szállítani.

A rendőrség kábítószer birtoklása bűntett gyanújával hallgatták ki, majd vették őrizetbe a két férfit. A bíróság elrendelte a letartóztatásukat – közölte a rendőrség.