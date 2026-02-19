Vádemelés előtt a tetten ért drogdíler
Lezárt akta: újabb szekszárdi kábítószer-kereskedő ügyében fejezték be a nyomozást. Egy 54 éves drogdílert drogárusításon értek tetten egy helyi sörözőhöz közeli parkolóban.
A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságán indult eljárás hivatalból 2025 februárjában, amikor a drogárust tetten érték. A drogdíler egy régi kuncsaftnak vitt árut, de nem volt hajlandó megbontani a pakkot, így a vevő elállt az üzlettől. A rendőrök ekkor csaptak le rájuk. A nyomozás adatai szerint a férfi évek óta terítette a tiltott árut Szekszárdon, illetve vidéki vevője is akadt.
A drogdíler 3,5 millió forint jövedelemre tehetett szert
A marihuánát 2000 és 4000 forint közötti áron értékesítette adagonként. Általában közterületen adta át az árut, gyalog vagy autóból, de kérésre lakásra, akár munkahelyre is leszállította.
Elfogását követően a nyomozók kutatást tartottak a férfi lakásán, ahol különböző fajtájú, kábítószernek minősülő anyagokat: THC-tartalmú, zöld növényi törmeléket, egyéb hatóanyagokra pozitív fehér port, hasist és tablettákat, valamint csomagolóanyagokat, őrlőt, tűket, mérleget és 230 000 forintot foglaltak le. A férfi vizeletgyorstesztje is pozitív értéket jelzett amfetaminra és THC-ra. A drogok szállításához használt autóját vagyonvisszaszerzés keretében szintén lefoglalták.
A bizonyítékok alapján az évek során közel 3,5 millió forint jövedelemre tehetett szert a drogárus, aki ellen korábban is indult kábítószerrel kapcsolatos eljárás.
A rendőrök őrizetbe vették a férfit, majd a bíróság letartóztatta, jelenleg bűnügyi felügyeletben várja ügye elbírálását. A Tolna vármegyei nyomozók befejezték a vizsgálatot, és a napokban vádemelési javaslattal adták át az iratokat az ügyészségnek – írja a rendőrség.
Kábítószer fogyasztása után szédülés, felgyorsult pulzus, légszomj, hangulatingadozás, szorongás, pánikroham, zavartság, illetve remegés tünete is jelentkezhet. Az arra hajlamosaknál a pszichés függőség erőssé, szinte már elviselhetetlenné válhat. A kábítószerek, például kristály fogyasztása hamar erős pszichikai függőséget vált ki a használójából, hosszú távon pedig maradandó egészségkárosodást okoz. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a kábítószerek élettani hatása kiszámíthatatlan, használatuk tragikus kimenetelű is lehet.
A rendőrség és az együttműködő szervezetek tovább küzdenek a DELTA Program keretében a kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekmények felszámolásáért.
A rendpőrség kéri, akinek kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekményekről információja van, tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívón!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre