A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságán indult eljárás hivatalból 2025 februárjában, amikor a drogárust tetten érték. A drogdíler egy régi kuncsaftnak vitt árut, de nem volt hajlandó megbontani a pakkot, így a vevő elállt az üzlettől. A rendőrök ekkor csaptak le rájuk. A nyomozás adatai szerint a férfi évek óta terítette a tiltott árut Szekszárdon, illetve vidéki vevője is akadt.

Vádemelés előtt a tetten ért drogdíler, fotón a lefoglalt cucc (Fotó: police.hu)

A drogdíler 3,5 millió forint jövedelemre tehetett szert

A marihuánát 2000 és 4000 forint közötti áron értékesítette adagonként. Általában közterületen adta át az árut, gyalog vagy autóból, de kérésre lakásra, akár munkahelyre is leszállította.

Elfogását követően a nyomozók kutatást tartottak a férfi lakásán, ahol különböző fajtájú, kábítószernek minősülő anyagokat: THC-tartalmú, zöld növényi törmeléket, egyéb hatóanyagokra pozitív fehér port, hasist és tablettákat, valamint csomagolóanyagokat, őrlőt, tűket, mérleget és 230 000 forintot foglaltak le. A férfi vizeletgyorstesztje is pozitív értéket jelzett amfetaminra és THC-ra. A drogok szállításához használt autóját vagyonvisszaszerzés keretében szintén lefoglalták.

A bizonyítékok alapján az évek során közel 3,5 millió forint jövedelemre tehetett szert a drogárus, aki ellen korábban is indult kábítószerrel kapcsolatos eljárás.

A rendőrök őrizetbe vették a férfit, majd a bíróság letartóztatta, jelenleg bűnügyi felügyeletben várja ügye elbírálását. A Tolna vármegyei nyomozók befejezték a vizsgálatot, és a napokban vádemelési javaslattal adták át az iratokat az ügyészségnek – írja a rendőrség.

Kábítószer fogyasztása után szédülés, felgyorsult pulzus, légszomj, hangulatingadozás, szorongás, pánikroham, zavartság, illetve remegés tünete is jelentkezhet. Az arra hajlamosaknál a pszichés függőség erőssé, szinte már elviselhetetlenné válhat. A kábítószerek, például kristály fogyasztása hamar erős pszichikai függőséget vált ki a használójából, hosszú távon pedig maradandó egészségkárosodást okoz. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a kábítószerek élettani hatása kiszámíthatatlan, használatuk tragikus kimenetelű is lehet.

A rendőrség és az együttműködő szervezetek tovább küzdenek a DELTA Program keretében a kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekmények felszámolásáért.