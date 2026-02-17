Lecsaptak a zsaruk a magyar droglaborra

Magyar és lengyel nyomozók együtt csaptak le egy droglaborra. A kábítószert előállító csapat a budapesti éjszakában árusította illegális szereket. 6,2 kg különböző típusú drogot, valamint 2500 db MDMA ecstasy tablettát foglaltak le a rendőrök.

Felszámoltak egy droglabort Budakeszin (Fotó: police.hu)

Droglabort számoltak fel, egyik fogyasztójuk búcsúlevélben nevezte meg dílerét

A KR NNI Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatal (KBEH) pécsi osztályán indult eljárás kábítószer-kereskedelem miatt még 2025-ben, miután olyan információk jutottak a nyomozók birtokába, miszerint a főváros egyik népszerű szórakozóhelyén drogot árusítanak. A felderítők azonnal akcióba lendültek, és minden operatív, valamint nyílt eljárási módszert bevetettek, ami alapján azonosították az illegális szereket terítő bűnbandát.

Az idő előrehaladtával egyre konkrétabban körvonalazódott az elkövetői kör, és az is, hogy az árusított kábítószer-alapanyag egy része Lengyelországból érkezhet hazánkba. A magyar rendőrök felvették a kapcsolatot a lengyel hatóságokkal. A szoros együttműködésnek, valamint a magyar és a lengyel rendőrök közti folyamatos információcserének köszönhetően teljes mértékben feltérképezték nemcsak a hálózatot, de a drog útját is. Kiderült, hogy a csapat amatőr „vegyésze” Magyarországon, illetve Lengyelországból beszerzett alapanyagokból egy budakeszi házban kialakított laborban állította elő az amfetamint.

A művelet egészségügyi biztosítás mellett zajlott, tekintettel arra, hogy a budakeszi laborban ismeretlen eredetű veszélyes anyagokra, gázokra, gőzökre lehetett számítani. A bevetési egység szigorú szabályoknak megfelelően védőruházatban és vegyi védő gázmaszkban hatolt be az épületbe. A mindenféle higiéniai szabályt felrúgva kialakított primitív laborban lombikok, lepárlók, különböző anyagmaradványokkal szennyezett edényeket, illetve nagy mennyiségben már előállított amfetamint is találtak.

A labor felszámolásával egy időben a nyomozók lengyel kollégáikkal összehangoltan összesen 16 embert fogtak el.

A laborban talált anyagokkal együtt 16,2 kg különböző típusú drogot, valamint 2500 db MDMA ecstasy tablettát foglaltak le. Ezenfelül vagyonvisszaszerzés keretében kb. 13 millió forintot, illetve valutát, valamint arany ékszereket és egy gépkocsit is lefoglaltak.