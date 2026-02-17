Vajon miért ukránokkal volt a drogos buliban Magyar Péter?
Az Ellenpont összegyűjtötte a legapróbb tényeket is. Napok óta szerepel egy internetes oldalon egy kép, amely egy lakást mutat. Az oldalt csak Radnai Márkról, a Tisza Párt alelnökéről nevezték el, Magyar Péter neve sehol nem szerepelt. Ő azonban váratlanul beismerte, hogy járt a lakásban és ott szexuális kapcsolatot létesített, sőt, azt is, hogy a lakásban drog volt. A Tisza elnökének kétségbeesett magyarázkodásnak tűnő videója több kérdést vet fel, mint amennyit megválaszol. Megmagyarázhatatlan például, hogy az akkor már európai parlamenti képviselő Magyar Péter miért nem hagyta el azonnal a lakást, amikor észrevette a drogot. Megmagyarázhatatlan, hogy miért ismételgeti folyamatosan azt, hogy konszenzuális szex zajlott a lakásban-ilyet csak olyanok szoktak mondogatni, akik ennek ellenkezőjével vádolhatók. Az ügyben ráadásul rengeteg a baloldali és az ukrán szál. A lakás egy Bajnai Gordon köréhez tartozó üzletemberé, Magyar Péter pedig egy ukrán alvilági körökhöz köthető szórakozóhelyről érkezik ide. Így akár az is gyanítható, hogy az ukránok készítettek felvételeket róla, és ezzel zsarolják, hogy semmiképpen ne mondhasson ellent Zelenszkijnek. Ezt a gyanút erősíti, hogy az oldal közvetlenül az előtt jelent meg, hogy Magyar Péter Münchenbe ment háború-és ukránpárti vezetőkkel tárgyalni, és ezek a megbeszélések, a várakozásokkal ellentétben szigorúan négyszemközt zajlottak. Vagyis nem tudjuk, ott milyen ígéreteket tett. Az biztos, hogy ez bizonyos tekintetben egy új Borkai-ügy-sőt, annál sokkal súlyosabb. A kétarcú Magyar Péter, aki gyalázatos módon folyamatosan a gyerekei mögé bújik, és háromgyerekes családapának nevezteti magát, valójában kettős életet él, gyanús férfiak, kábítószer és még ki tudja mi társaságában.
Napok óta Magyar Péter feltételezett drog- és szexbotrányáról van szó a médiumokban, az elején elsősorban a baloldali propagandalapokban. Mint az közismert, a héten élesítették a Tisza Párt alelnökéről elnevezett weboldalt, a radnaimark.hu-t, amelyen eleinte egy pillanatképet lehetett látni egy titokzatos szobáról. A felvételen egy nagy ágy, gyűrött lepedők, tükrök és egy tálcán lévő fehér por, vélhetően kábítószer látható.
Később frissült a felület és a kép felett megjelent egy dátum is: 2024. augusztus 3-a. A szivárogtatók nyilván azt kívánták jelezni, hogy ekkor készült a felvétel.
Mit tudunk? Mit ismert el Magyar Péter?
Először Radnai Márk nyilatkozott az oldalról, meglehetősen furcsán. Az ellenzéki propagandalapot, a Soros-blognak nevezett 444-et hívta fel, és azt íratta velük- idézzük szó szerint-: „elmondta, bár sokat költözött az elmúlt időszakban, a képen látható szoba nem valamelyik lakását mutatja. Azt állítja, egyáltalán nem ismeri a képen látható szobát. Azt is hozzátette, hogy hallott már arról az elmúlt hónapokban, hogy valamiféle homoszexuális kapcsolattal akarják hírbe hozni, ő egyáltalán nem homofób, így nem is akart ezekre eddig reagálni” Vagyis - meglehetősen váratlan módon - beemelt a történetbe egy homoszexuális szálat, holott állítása szerint nem is tudja, mi ez a lakás, és mi történhetett ott.
Magyar Péter ezt követően szólalt meg, és megpróbált előre menekülni, egy Facebook-videóban reagált az alakuló botrányra.
A pártelnök beszéd közben meglehetősen idegesnek tűnt, többször is tördelte a kezét. Úgy beszélt, mint egy politikus, aki éppen a lemondását készül bejelenteni.
Ezt végül nem tette meg, de nézzük, miket mondott, miket ismert el:
- Elismerte, hogy a megadott időpontban valóban járt a lakásban (és hogy oda hajnalban érkezett) és ott számára idegen férfiak voltak,
- elismerte, hogy a lakásba lépve drognak látszó dolgot fedezett fel az asztalon. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy ha valaki annyit mond, hogy amit lát, az drognak "látszott", akkor BIZTOS abban, hogy az is volt,
- elismerte, hogy ennek ellenére nem hagyta el a lakást, hanem félrevonult egy másik szobába,
- itt meg kell jegyezni - bár erről Magyar Péter nem beszél - hogy abban a szobában is volt drog, legalábbis a felvételen nagyon is annak látszó fehér por,
- elismerte, hogy a szobában szexuális kapcsolatot folytatott, állítása szerint volt barátnőjével,Vogel Evelinnel,
- ami furcsa, hogy Magyar Péter korábban azt állította - és ezt ezúttal is megismételte - hogy Vogel Evelin akkor már hetek óta zsarolta,
- Magyar Péter kétszer is úgy jellemezte a szexuális kapcsolatot, szinte győzködve a közvéleményt, hogy az "konszenzuális" volt,
- elismerte, hogy hajnaltól egészen délig tartózkodott a lakásban, amikor távoztak, már senki más nem volt ott.
Vagyis nyilvánvalóan megállapíthatjuk, hogy a lakásban ennél kevesebb biztosan nem történt - legfeljebb ennél több, ennél súlyosabb dolgok. Márpedig, amit Magyar Péter elismer, az már önmagában elég abszurd és megmagyarázhatatlan.
Magyar Péter egy tiszás buli után felment egy általa addig - állítása szerint - nem ismert lakásba, ahonnan annak ellenére nem távozott azonnal, hogy drog volt a helyszínen, és azt annyira feltűnően fogyasztották számára állítása szerint ismeretlen emberek, hogy azonnal észre is vette. Sőt, nem hogy nem távozott, ő maradt a legtovább. A felvétel szerint az asztalon lévő drog társaságában.
Van itt több furcsaság, azon túl is, hogy egy ismeretlen lakásban ő maga marad a legtovább egy buli után. Például kérdéseket vet fel, hogy Magyar Péter miért is hangsúlyozza ilyen feltűnően, többször, hogy "konszenzuális" szexuális kapcsolatot létesített valakivel, akiről korábban többször elmondta, hogy a barátnője volt? Itt csak találgatni tudunk: talán a felvétel alapján nem tűnik annak? De erre később még visszatérünk.
Ki szervezte a bulit, kié a lakás? Megjelennek az ukránok
Hamar kiderült - ráadásul a Magyar hang nevű ellenzéki lap írta meg először - hogy a szóban forgó lakás egy belvárosi, VII. kerületi társasházban található. És nem is akárkihez köthető: Bajnai Gordon volt baloldali miniszterelnök köreihez. Az apartman üzemeltetője ugyanis több cég közbeiktatásán keresztül kapcsolódik a hídpénzbotrányba keveredett A-híd Építő ZRT.-hez.
Emlékezetes, hogy az A-híd Zrt. volt az a cég, amelyik a botrányos Lánchíd-felújítás megbízottja volt. A pályázaton az A-Híd Zrt. lett a győztes, csakhogy furcsa módon ötmilliárd forinttal drágább ajánlattal nyertek, mint amennyiért a Tarlós-érában végezték volna el a munkát. Ide tartozik, hogy Karácsonyék majdnem hatvanszorosára, 4,2 milliárd forintra emelték a Tarlós idején zajló tenderhez képest a vállalkozónak járó előleget, a céget terhelő kötbért viszont megfelezték.
2020 novembere és 2022 júliusa között az A-Híd 1,4 milliárd forintot utalt a Sunstrike Hungary Kft.-nek, aminek nagy részét Vig Mór - Vig Dávid, a Soros-féle Amnesty International Magyarország igazgatójának testvére - készpénzben fel is vett egy másik ügyvéd segítségével. Víg Mórt tavaly nyáron három év börtönre ítélte a bíróság csalás miatt.
Vagyis itt szó sem lehet Magyar Péter politikai ellenfelei által állított csapdáról, a lakás egy baráti, baloldali szereplőé.
Hogy miért volt a lakás bekamerázva, azt nem tudni. A lakás tulajdonosáról nem állítunk semmit, de az tény, hogy egy airbnb-lakásról van szó, az pedig a nemzetközi alvilág közismert módszere, hogy airbnb lakásokat bekamerázva készítenek gyanútlan párokról szexvideókat, amelyeket aztán pornóoldalakon amatőr szereplős szexként értékesítenek. Így - szigorúan elméletben - akár még az is lehetséges, hogy a célpont nem eleve Magyar Péter volt, csak a kamera elhelyezői - számukra - értékesebb felvételeket készítettek, mint amire számítottak.
A szoba, ahol nem lehet még tudni, mi történt pontosan. Forrás: radnaimark.hu
Az sem mellékes ugyanakkor a történet szempontjából, hogy Magyar Péter - saját bevallása szerint - egy a budapesti alvilághoz köthető, "extra szolgáltatásokat nyújtó", luxus-szórakozóhelyen indította az estét.
A pártelnök ugyanis éppen aznap tarthatta meg a "privát Tisza-partiját", méghozzá az egyik legismertebb budai elitklubban, a Lockban. A hely ukrán alvilági körök tulajdonában van, ami teljesen más megvilágításba helyezi a történteket. Már csak azért is, mert kiderült, a lakás tulajdonosa is ott volt az ukrán szórakozóhelyen, és Magyar Péternek kifejezetten az ő lakását ajánlották (a Tisza elnöke szerint Vogel Evelin). Itt felmerül, hogy a célpont valóban mégis Magyar Péter lehetett, a felvételt pedig ukrán üzletemberek - vagy akár az ukrán titkosszolgálat - készíthette.
De mi az ukránok célja?
A válasz ebben az esetben nyilvánvaló.
Az ukránok így zsarolhatják Magyar Pétert, hogy semmiképpen ne menjen szembe Kijev akaratával.
Ebben az esetben kérdés, hogyan kerülhetett ki a felvétel? Ez lehet véletlen is, az ukránok szándéka ellenére jutott el valahogy a radnaimark.hu mögött álló személy(ek)hez.
De az is lehet, hogy maguk az ukránok jelzik a képpel Magyar Péternek, hogy van valami a birtokukban - érdekes, hogy közvetlenül azelőtt, hogy Magyar Péter Münchenbe ment a háború- és ukránpárti nyugati politikusokkal találkozni.
Kulcskérdés, hogy a felvétel maga nyilvánosságra kerül-e végül - vagy megállnak itt a kép közlésénél. Ha megállnak, akkor a Magyar Péterre leselkedő veszély feltehetően - egyelőre - ez a felvétel.
Ha viszont nyilvánosságra kerül, akkor az azt jelentheti, hogy az ukránok kezében vannak még ennél is sokkal durvább, terhelőbb felvételek Magyar Péterről - hiszen a zsarolás csak így marad továbbra is zsarolás. Így marad továbbra is Magyar Péter az ukránok számára fogott ember.
Mi történhetett azon az éjszakán?
Nemcsak a helyszínek és azok tulajdonosi körei az érdekesek a történetben, hanem Magyar Péter védekezése is.
Ahogy korábban írtuk, a pártelnök az előre menekülő videójában úgy fogalmazott, hogy belépve a lakásba "kábítószer kinézetű anyagot" látott. Márpedig, ha valaki így fogalmaz, akkor nyilvánvalóan drog volt az a dolog, ez a mondat egyértelműen kétségbeesett védekezés. Még érdekesebbé teszi a történetet, hogy - amint fentebb írtuk - a politikus állításával szemben nemcsak a lakásban, hanem a szóban forgó szobában is volt kábítószer, vélhetően kokain – legalábbis egy adag fehér por látható a felvételen.
Kérdés, hogy amikor látta a kábítószert, a magát felelős politikusnak beállítani szándékozó, ekkor már európai parlamenti képviselő Magyar Péter miért nem távozott azonnal a helyszínről?
Ugyanennyire érdekes, hogy Magyar a hat perces szónoklatában kétszer is elismételte: konszenzuális szexuális kapcsolatot létesített Vogel Evelinnel. Aki elmondása szerint már korábban zsarolta őt. Felmerül így a kérdés:
miért tartja ennyire fontosnak többször is kiemelni a felvétel nyilvánosságra kerülése előtt, hogy volt barátnője szabad akaratából szeretkezett vele?
Talán más lesz majd látható a felvételen? Azaz, valakivel - bárki is van a felvételen - erőszakoskodnak, esetleg megverik? Egyelőre ezt még nem lehet tudni, mindenesetre valami nagyon nem stimmel a baloldali politikus magyarázkodásában.
Borkai-botrány 2.
Bár a konkrétumok még nem ismertek, az már most látszik, hogy egy nagyon súlyos botrányról van szó. Ha párhuzamot kellene vonni, akkor nem is szükséges nagyon messzire menni:
Magyar Péter szexbotránya egy Borkai 2 ügy. Sőt, annál jóval súlyosabb, hiszen ott nem került elő kábítószer.
Ami hasonló a két botrányban: mindkét politikus hazudott a közvéleménynek és rejtett életet folytatott a kifelé mutatott helyett. Magyar Péter kétarcú, mert miközben azt mutatja kifelé, hogy boldog, rendezett, mondhatni normális életet él, a valóságban nem így van.
Magyar Péter minden botránya során rendszeresen a három gyerekével takarózik, meglehetősen gyalázatos módon mögéjük próbál bújni, úgy, hogy a hírek szerint a legnagyobb fiú nem is áll szóba az édesanyját megzsaroló, lehallgató és megfenyegető apjával.
Családcentrikus édesapaként próbálja mutatni magát, miközben elment egy buliba, ahol ismeretlen férfiakkal találkozott, és - saját bevallása szerint - azzal a Vogel Evelinnel szexelt, aki állítása szerint egy ideje már zsarolta. Mindezt néhány héttel azután az ötkertes buli után, ahol részegen fiatal lányokat zaklatott, ellopta egy férfi telefonját, és ahonnét a biztonsági őrök a nyakánál fogva kidobták - utána pedig megígérte, hogy ezután majd jobban figyel és jó lesz.
Egyelőre tehát meglehetősen zavaros Magyar Péter magyarázata és így maga a botrány is – olvasható a Riposton. És van még egy nagyon furcsa eleme a történetnek: Magyar Péter Facebook-videójában külön kitért Radnai Márkra. Azt állította, hogy barátja nem is járt a lakásban. De akkor felmerül a kérdés: vajon miért radnaimark.hu-nak nevezik az oldalt? Erre - legalábbis egyelőre – nem tudni a választ.
De a botrány eddigi legfontosabb tanulsága mégis az, hogyan lehetne felelős vezetőként bízni egy olyan politikusban, aki ennyire óvatlan, ilyen könnyen belemegy szélsőségesen kockázatos helyzetekbe. Bűnözők és drogosok körében fél napot eltölt annak ellenére, hogy tudja, hogy ezáltal zsarolhatóvá válik. Ráadásul egy ukrán alvilághoz köthető helyről érkezik, így kiszolgáltatja magát egy idegen titkosszolgálat akciójának. Mennyire lehet a maga ura egy politikus, aki – ne adj Isten – közhatalommal a kezében válik hasonló módon zsarolhatóvá?
