Hét százalékkal vezet a Fidesz a Tisza előtt

Győzne a Fidesz egy most vasárnap esedékes választáson.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.16. 11:01
A Fidesz-KDNP országos listáját a biztos szavazó pártválasztók 49 százaléka támogatná egy most vasárnap esedékes választáson, míg a Tisza Pártra 42 százalékuk voksolna – derül ki az Alapjogokért Központ friss, országosan reprezentatív közvélemény-kutatásából. 

A pártpreferencia-adatok az utóbbi hónapokban hibahatáron belüli mértékben változtak, a kormánypártok előnye 5 és 9 százalékpont között stabilizálódott – ugyanakkor ezen választásra is igaz, hogy „csak a végén van vége”. A jobboldal dinamikája mögött a biztos kormányzati teljesítmény húzódhat meg, valamint a határozott kiállás a háborúval, annak finanszírozásával, valamint az ukrán EU-tagság erőltetésével szemben. A Tisza Párt hátrányát viszont többek között az okozhatja, hogy a választók többsége számára „veszélyesen ismerős” baloldali mintát követ: külső erőcentrumokkal – Brüsszel és Kijevvel – szövetkezik a multinacionális nagytőke érdekében, politikájában marginalizálva a stratégiai magyar szempontokat. 

Az Alapjogokért Központ 2025 októbere óta havi rendszerességgel publikálja országosan reprezentatív pártpreferencia-becsléseit. Az őszi politikai szezon indulása óta a népszerűségi trendek egyértelmű helyzetről árulkodnak: 

  • a Fidesz-KDNP vezető pozícióját stabilizálta, előnyét pedig a kezdeti 5 százalékpontról – a legfrissebb adatok alapján – 7 százalékpontra növelte. A kormánypártok stabil előnye az aktuális adatfelvétel szerint is megmaradt: a biztos szavazó pártválasztók 49 százaléka voksolna egy most vasárnap esedékes választáson listájukra. A Fidesz áll tehát nyerésre, de a verseny nyitott: nem dőlhetnek hátra a kormánypártok győzelmét váró szimpatizánsok, a mobilizáció ezúttal is kulcsfontosságú feladat lesz. 
  • A Tisza Párt ugyanezen a bázison 42 százalékon áll, támogatottsága ugyan mérsékelten ingadozik, de továbbra is számottevő, a trendek ugyanakkor arra mutatnak, hogy inkább a korábbi baloldali összefogás politikai teréből merít, és annak szavazói bázisát szervezi újra.
