Arab szemtanú szólalt meg Magyar Péter drogos bulijáról

A Blikk megszólaltatott egy szemtanút, aki ott volt azon a kemény, vad bulin 2024. augusztus 2-án éjjel, amiről egy ország beszél több napja. Magyar Péter verzióját csütörtökön ismerhette meg az ország, hogy szerinte mi is történt abban a lakásban, kik is voltak ott vele. A szemtanú sok minden mást látott!

A Ripost írja, hogy a szemtanú elmondása alapján Magyar Péter augusztus 2-án egy TISZA Párt által szervezett eseményen vett részt. Az est során Magyar Péter és több résztvevő végül egy bérelhető lakásban folytatta a bulit

A helyszínen szeszes italok és fehér por is volt. Nyilvánvalóan egy drogos partiról beszélt.

Lassan egy hete, hogy egy internetes oldal, a radnaimark.hu tartja lázban az országot. Nem lehetett tudni, csak sejteni, hogy a domain névben szereplő Tisza Párt-alelnöknek és Magyar Péternek, az ellenzéki csoportosulás első emberének mi köze lehet a történethez. Végül utóbbi maga állt ki a nyilvánosság elé: a videójában elmondta, 2024. augusztus 2-án Vogel Evelin hívta el egy házibuliba, egy olyan lakásba, ahol a radnaimark.hu oldalról már ismert szoba is van.

– Nem ismertem fel, hogy titkosszolgálati akcióról van szó. Elhívtak egy ingatlanba, ahol idegenek tartózkodtak, egy asztalon alkohol és kábítószer kinézetű anyag volt, amelyből azonban én nem fogyasztottam – mondta Magyar Péter. – Utána Vogel Evelinnel konszenzuális alapon szexuális aktust folytattam.

Nos, a Blikk megtalált egy szemtanút, aki már a TISZA Párt által szervezett bulin csatlakozott Magyar Péterhez, s együtt mentek fel abba a bizonyos lakásba is. Az arab származású férfi nem szeretné felfedni kilétét, annyit engedett meg, hogy a keresztnevét nyilvánosságra hozzák. Abdoul elmesélte a Blikknek, hogy mit látott és tapasztalt azon az augusztusi éjszakán.

Egy átlagos péntek este volt, bulizni készültünk az ismerőseimmel, semmi különöset nem terveztünk azon az estén. Szinte hihetetlen, hogy ez kerekedett ki belőle. Elmentünk a Lock nevű szórakozóhelyre, ahová rendszeresen járni szoktunk, s ott szembesültünk vele, hogy a TISZA Párt buliját tartják. Azonnal megláttam a tánctér közepén Magyar Pétert, ahogy ott táncikált. Nem mondhatnám, hogy jól ismertük egymást, de már összefutottunk korábban többször is. Nem sokkal később odajött a társaságunkhoz köszönni valakinek Péter, aztán ott is maradt beszélgetni.

A szemtanú szerint ekkor már kezdtek elszállingózni a vendégek, vagyis leült a buli, alig páran lézengtek a helyen.

Amikor megláttam Magyar Pétert, már akkor Evelinnel volt és csókolóztak a tiszás buliban. Én akkor még nem ismertem Evelint, nem tudtam, hogy kicsoda az a lány, akivel Péter van, csak később a híradásokból, újságcikkekből ismertem fel. Nem sokkal később már csak négyesben iszogattunk: Magyar Péter, Evelin, egy barátnője és én. Ekkor jött az ötlet Pétertől, hogy menjünk valahová még afterozni, bulizni. Mindenki benne volt, így kint az utcán próbáltam taxit keresni, de egyszer csak megállt mellettünk egy nagy fekete BMW terepjáró, kiszállt belőle egy testőrszerű fickó és mondta, hogy parancsoljunk, üljünk be. Péter beszállt előre azonnal, ekkor vált számomra világossá, hogy ez az ő embere, valami testőrféle. Ezután valaki, talán Péter bedobta, hogy menjünk el a Piafba, de a lányok azonnal mondták, hogy szerintük az a hely már bezárt régen. De azért odamentünk a Nagymező utcába és valóban semmi nyoma nem volt már a Piafnak. Éhesek voltunk, így a Nyugati tér környékére mentünk gyrosozni.

Miután jóllaktak, Abdoul szerint tovább ötleteltek, hová kellene menni még szórakozni, de egy olyan hely sem jutott eszükbe, ami olyan későn nyitva lett volna. Ekkor vetődött fel egy házibuli lehetősége a Nagykörúton.