Radnai Márk bajban van

Aggasztó részleteket tártak fel. A Tisza Párt alelnöke, Radnai Márk és a Lánchíd-botrányban érintett Vig Mór együttműködésének része volt, hogy hajléktalan strómanok nevére kerültek át olyan cégek tartozásai, melyek Radnai érdekeltségébe tartoztak. Vajon mit akart eltüntetni a Tisza Párt alelnöke?

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.12. 15:05
Radnai Márk Budai Gyula Tisza Párt

Budai Gyula miniszteri biztos kifejtette, a Radnai Márk által alapított Story Chef Kft. százmilliós nagyságrendben teljesített kifizetéseket fiktív számlák alapján. Vaj lehet a Tisza Párt alelnökének füle mögött.

Radnai Márk és Magyar Péter
Radnai Márk súlyos bűncselekményt követhetett el. Fotó: Máté Krisztián / metropol

Radnai Márk érdekeltségébe tartozó cégek kerültek hajléktalan strómanok nevére

Tobzódnak a Tisza Párt körüli botrányok. A párt alelnöke, Radnai Márk több bűncselekményben is érintett lehet egyes cégadatok szerint.

Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke: költségvetési csalás, közokirat hamisítás, fiktív számlák, cégek eltüntetése és hajléktalan strómanok! A cégadatok szerint 2019-ben a Story Chef Kft. tagja és ügyvezetője Spáh Dávid és Radnai Márk volt. A cégadatokból kitűnik, hogy Radnai Márk a Story Chef Kft.-ben lévő 50%-os tulajdonrészét, amelynek értéke 1.5 millió forint volt, 500.000 forintért adta el papíron, Cseh Renátónak, vagyis fiktív üzletrész átruházás történt.

– mutatott rá posztjában Budai Gyula. Az általa közzétett videóban a miniszteri biztos elmondta, Radnai Márk és a Lánchíd-botrányban érintett Vig Mór szorosan kapcsolódnak egymáshoz.

Vig Mór ügyvédi irodája volt a székhelye azoknak a cégeknek, amelyek Radnai Márk érdekeltségébe tartoztak. Ebben az ügyvédi irodában találkozott Radnai Márk és azok a hajléktalan strómanok, akiknek a nevére a Radnai Márk érdekeltségébe tartozó cégek átkerültek. Itt adódik egy kérdés; miért kellett hajléktalan strómanok nevére cégeket átírni? Ezeknek a cégeknek több száz milliós tartozásai voltak, ezeket el kellett tüntetni. Ehhez hajléktalan strómanokra volt szükség, akiken nem lehetett sem behajtani, sem számon kérni a tartozásokat.

– magyarázta Budai Gyula. A posztjában kitért arra is, hogy a Radnai tulajdonrészét Cseh Renátónak adta át, ezután 350%-os törzstőke került bejegyzésre, amely soha nem került kifizetésre.

Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke fiktívüzletrész átadási szerződést kötött, amely felveti a közokirat hamisítás bűntettét. Adódik a kérdés, hogy erre miért volt szükség és mit akart Radnai Márk eltüntetni?!

– teszi fel a kérdést Budai Gyula.

 

