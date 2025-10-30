Ukrán adatbotrány: A Tisza Párt beismerte az adatszivárgást
Jelentkeztek adatvédelmi hatóságnál! A Tisza Párt állítólag lebuktatták az adatokat kiszivárogtató ügynököt.
30 ezren hagyták ott a Tisza mobilalkalmazását az adatszivárgási botrány után - posztolta László András a Fidesz európai parlamenti képviselője.
Emlékeztek még? Néhány hete az alkalmazásba regisztrálók személyes adatai kikerültek az internetre. 18 ezer magyar állampolgár adatai kerültek nyilvánosságra. Magyar Péterék hazugságokba menekültek. Tagadták, majd beismerték. Az is kiderült, hogy az alkalmazáshoz ukrán fejlesztőknek is köze lehet. Végül bedobták a törölközőt és maguk is jelezték az adatszivárgást a NAIH felé. A Magyar Nemzet információi szerint a botrány óta már 30 ezren törölték a Tisza Világ applikációt! Szerintetek ezek után mikor fogják végre az alkalmazásboltokból is törölni?
Több mint harmincezer Tisza-szimpatizáns hagyott fel a párt telefonos alkalmazásának aktív használatával az adatszivárgási botrány utáni napokban, hetekben – tudta meg a Magyar Nemzet is. Információik szerint az aktivitás visszaesése két hullámban történt meg: előbb rögtön a botrány kirobbanásakor, majd akkor, amikor kiderült, hogy nem igaz az a kémtörténet, amivel a párt a kormányra próbálta tolni a felelősséget. A történések miatt kiéleződött a viszony Magyar Péter és az alkalmazásért felelős alelnök, Radnai Márk között. Úgy tudni, már mások előtt is nyíltan veszekednek.
Rengeteg embert eltántorított a Tisza Világ applikációt használók közül az október elején kirobbant adatszivárgási botrány – értesült a Magyar Nemzet. Úgy tudni, több mint 30 ezren hagytak föl az alkalmazás aktív használatával a botrányt követő napokban, hetekben.
Információik szerint az applikáció iránti bizalmatlanság, vagyis a használat bezuhanása két hullámban jelentkezett.
Az első közvetlenül a botrány október eleji kirobbanása után, a második pár nappal később: akkor, amikor kiderült, hogy csupán kitalált gyerekmese az a magyarázat, amivel a Tisza vezetése, elsősorban Radnai Márk alelnök megpróbálta a Fideszre kenni az adatszivárgást.
Ukrán kézen több tízezer ember adata?
Ezen a ponton idézzük fel, mi is történt! A Tisza szeptember 9-én jelentette be, hogy Tisza Világ néven mobiltelefonos alkalmazást indított, amit két nap alatt százezeren töltöttek le. Az appnak bizonyosan fontos szerepet szántak Magyar Péterék a kampányban, a közösségépítésben, a mozgósításban. Az alkalmazás kifejlesztését Radnai Márk koordinálta, sőt, ő volt az, aki a Tisza Világ nyilvános bemutatásán arra utalt, hogy azon Amerikában dolgoznak. Hogy ez szándékos figyelemelterelés volt, vagy Radnai csupán nem bontotta ki az igazság minden részletét, azt egyelőre nem tudni, annyi ugyanakkor biztos, hogy már rögtön az első napokban súlyos adatszivárgás történt:
a Tisza Párt közel húszezer szimpatizánsának személyes adatai kerültek ki az internetre az applikációból.
Hamar kiderült, hogy a lista hiteles, a lap ugyanis megannyi érintettel vette fel a kapcsolatot, akik lényegében igazolták az adatok valódiságát. A botrányt október 6-án kirobbantó Index emellett arról is írt: a Tisza telefonos applikációját ukránok fejleszthették és a működtetésében is részt vehettek, amire egyértelműen utal, hogy a kiszivárgott adatbázis szerint az egyik admin, vagyis kezelő egy ukrán informatikai szakember, aki egy telefonos alkalmazásokat is fejlesztő ukrán cégnél dolgozik. Emiatt felmerült, hogy több tíz-, de akár százezer magyar adatai is ukrán kezekbe kerülhettek.
Besült a kémmese
A botrány kirobbanása után két nappal jött elő meseszerű magyarázatával a Tisza. Radnai Márk alelnök egy belső levélben azt írta, hogy az adatbázis manipulált, nem az övék, emellett fideszes titkosszolgálati akciót emlegetett. Mint írta: „a folyamatban lévő belső vizsgálat szerint a Tisza adatbázisait összehangolt titkosszolgálati akció keretében támadták, és erős a gyanú, hogy a Tisza egyik, az adatbázisokra rálátó önkéntese az orbáni titkosszolgálat beépített embere volt”. Azt is hozzátette, hogy az önkéntest szeptember 12-én azonnali hatállyal eltávolították a szervezetből.
Igen ám, csakhogy a Magyar Nemzet a kiszivárgott adatbázis alapján megszólaltatott több Tisza-szimpatizánst, akik azt állították, hogy szeptember 12., vagyis azután kezdték el használni a mobilalkalmazást, hogy Magyar Péterék állítólag lebuktatták az adatokat kiszivárogtató ügynököt.
Valójában tehát ők buktak le, hogy hazugsággal próbálkoztak.
Ennek pedig híre ment, ezt követően tapasztalta ugyanis a párt az applikációban az aktivitás bezuhanásának második hullámát. Úgy tudni, a dolognak a párton belül is megvoltak a maga következményei. Információik arról szólnak, hogy Radnai Márkékat különösen az zavarta, amikor besült a kieszelt kommunikációs kármentő stratégiájuk, mert
kiderült, hogy az állítólagos kém állítólagos lebuktatása, tehát szeptember 12. után regisztrált személyek adatai is kikerültek. Ebből a követőik előtt is világossá válhatott, hogy hazudtak nekik.
Mindez pedig erősen erodálta az alelnök párton belüli pozícióját. Radnai Márk és Magyar Péter viszonya ugyanis az adatszivárgás óta egyre konfliktusosabb: már nyíltan, mások előtt is veszekednek.
Vizsgálatok, behálózás
Az adatszivárgás ügyében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálódásba fogott, akárcsak a magyar elhárítás és hírszerzés, de korábban a Szuverenitásvédelmi Hivatal is kérdésekkel fordult az applikáció miatt a Tiszához.
A hatósági érdeklődés nem véletlen: azt, hogy az idő előrehaladtával miként sűrűsödtek az ukrán kapcsolatok Magyar Péterék körül, ebben a cikkben írta meg a Magyar Nemzet részletesen.
A részleteket az Index úgy foglalta össze: bizonyára nem lehet véletlen, hogy a Tisza Világ alkalmazás egyik adminja éppen Miroslav Tokar, aki egy ukrán, applikációfejlesztéssel foglalkozó cég alkalmazottja. Amennyiben pedig – folytatta a cikk – ez a vállalkozás készítette Magyar Péterék alkalmazását, vagy dolgozott annak kifejlesztésén, akár annak a lehetősége is felmerülhet, hogy a magyar felhasználók személyes adatai Ukrajnába kerülhettek.
Kérdések vannak, válaszok nincsenek
A helyzet tisztázásért megkeresték az ukrán céget, mellette Miroslav Tokart, az admint, ahogy a Tiszát is. Azonban sem Magyar Péterék köréből, sem az ukrán PettersonAppstól nem válaszoltak kérdéseikre.
A Pettersonnál dolgozó és a Tisza Világ applikációnál adminként tevékenykedő Tokarnál egyebek mellett arról érdeklődtek írásban, miként került kapcsolatba Magyar Péterékkel és mi az oka annak, hogy külföldiként moderátori feladatokat lát el a tiszás alkalmazásnál. Mivel a PettersonApps weboldalán nem található érdemi referencia, megkértük, említsen olyan nagyobb partnervállalatokat, amelyekkel az elmúlt években együttműködtek. Arra is kíváncsiak voltak, hogy a PettersonApps milyen díjazás fejében fejlesztette a Tisza Világ alkalmazást. Ezeket a kérdéseket feltették Oleh Ostroverkhnek, a PettersonApps vezérigazgatójának, valamint elküldték az ukrán cég e-mail címére is, ám egyik helyről sem érkezett válasz. Miként arra sem, felelősnek tartják-e a PettersonAppsot az adatszivárgásért, s hogy a társaság játszik-e valamilyen szerepet a Tisza Világhoz beérkezett adatok tárolásában.
A Tisza-app fejlesztője az ukrán PettersonApps vezérigazgatója egy Oleh Ostroverkh nevű ukrán férfi. A cég egyik honlapján ő maga dicsekedett el azzal, hogy legfontosabb megrendelője az ukrán hadsereg. A Tisza-Világ nevű alkalmazás elkészítője tehát az ukrán hadsereg egyik legnagyobb informatikai beszállítója!
Magyar Péter applikációjának kifejlesztője és az általa vezetett cég elsősorban katonai mobil alkalmazásokra specializálódott, ezért a hadsereg különböző egységeivel napi szinten ápol kapcsolatot. A cégvezető szobájában ki is tűzte az egyik műszaki dandár aláírásokkal, személyes köszönetekkel teli zászlaját.
A Tisza applikáció fejlesztőjének szobájában ott vannak az ukrán hadsereg speciális alakulatainak köszönő oklevelei is. Ő maga tette ki a világhálóra az erről szóló képeket.
Az Index korábban megírta: az ukrán férfi egyben a Defence Robotics UA elnevezésű civil szervezet felügyelőbizottságának is tagja. Ez az ukrán NGO az ukrán hadsereg „Da Vinci Wolves” elnevezésű speciális kommandójával folytat évek óta szoros együttműködést.
A Defence Robotics UA egy civil nonprofit szervezet, feladatai közé tartozik a fejlesztők és katonai egységek összekapcsolása, mindenek mellett a dróntechnika és az ehhez szükséges applikációk valamint a tesztelés és a gyakorlati bevezetés támogatása.
A szervezet honlapja szerint a Da Vinci Wolves nevű speciális katonai egységgel működnek együtt napi szinten. Első számú informatikai beszállítójuk pedig az a Petterson App, amelyik a Tisza Világ applikációt vagyis a Tisza Párt szervezeti kereteit biztosító alkalmazást fejlesztette!
Magyar Péter nem véletlenül talált rájuk, ők egész Ukrajna legnagyobb applikáció fejlesztői, tevékenységük 50-60 százaléka ebből áll. Ráadásul Ungvár a székhelyük, Magyarországról tehát nagyon egyszerű kapcsolatot tartani velük. Első számú megrendelőjük az ukrán hadsereg. Így hirdetik magukat a neten:
Mindez felvet több súlyos kérdést
- Hogyan és milyen körülmények között választotta Magyar Péter azt a céget, amelyik elsősorban az ukrán hadsereg beszállítója? Ki ajánlotta neki az ukrán hadsereg informatikai partnerét?
- Miután a Tisza Világ applikációból sok ezer magyar felhasználó adata kiszivárgott, kérdés az is, hogy mennyi kerülhetett ezekből az ukrán hadsereg informatikai beszállítójához?
