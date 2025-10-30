Éles szócsaták a Fővárosi Közgyűlésen – Sziget Fesztivál, Budapest Brand, még a taxisok is felszólaltak

Nem várt fordulatok voltak az október 29-én, szerdán tartott Fővárosi Közgyűlésen. Miközben a főváros csődben van, a budapestiek továbbra is várják a fővárosi cégek átláthatóságát és egy független vizsgálóbizottság felállítását. Mindemellett a Sziget Fesztivál sorsáról is döntést kell hozni, a napirend előtti felszólalások közben pedig elszabadultak az indulatok a taxisok oldalán.

Karácsony Gergely még ennyi év után is mossa kezeit a Fővárosi Közgyűlésben Fotó: Metropol

A Fővárosi Közgyűlés legemlékezetesebb pillanatai – mi lesz a Sziget Fesztivállal?

Ugyan a taxisok levelét nem sikerült felolvasni, a napirend előtti felszólalások közben ők is hangot adtak a baloldali városvezetéssel kapcsolatos elégedetlenségüknek. Végül sikerült elérni, hogy legalább Radics Béla képviselőnek írt levelüket Karácsony Gergely főpolgármester felolvassa, még ha a tényleges követelésüknek nem is adtak helyet.

A napirendi pontok között szerepelt a Sziget Fesztivál jövője. A külföldi tulajdonos először bejelentette, hogy nem szervez több Sziget Fesztivált, ezután jelentek meg hírek arról, hogy egy magyar befektetői kör ezt megmentené. Ezt követően olyan javaslatot tettek, amely arról szólt, hogy a közterület-használati díjat (kb. 200 millió forint) engedje el a főváros. Egy ilyen helyzetben felmerülhet a kérdés, hogy miért engedné el Budapest ezt az összeget.

Ez nem reális. Senki nem várja el egy olyan képviselőtől, aki komolyan veszi a dolgát, hogy olyan döntést hozzon, ahol akár csak 1 százalék esélye van annak, hogy Budapest elveszti a pénzét. Most is ez van az asztalon; nincs garancia arra, hogy ez a pénzösszeg be fog folyni a budapestiekhez. Én azt javasoltam, hogy tegyenek le az asztalra egy írásbeli javaslatot

– nyilatkozta lapunknak Radics Béla képviselő. A Tisza Párt korábban hasonló álláspontot képviselt, később aztán megváltoztatták a véleményüket és már a kormányt is felelősségre vonták, holott ebben a folyamatban a tulajdonos és a főváros van tárgyalófélben.

A Tisza Párt hajlamos egyik napról a másikra változtatni a véleményét. Korábban azt mondták, hogy a fővárosnak aranyrészvény kell a Sziget működéséből. Aztán Magyar Péter leszólhatott nekik, most már hirtelen azt mondják, hogy ezt toljuk át valahogy a kormányra. Mindezt úgy, hogy egyik oldalon a főváros áll, másik oldalon pedig egy 7300 milliárd forintos bevételű, amerikai tőkealap. Itt a kormánynak nincs felelőssége

– folytatja a képviselő.