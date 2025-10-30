Éles szócsaták a Fővárosi Közgyűlésen – Sziget Fesztivál, Budapest Brand, még a taxisok is felszólaltak
Mi a helyzet a budapesti cégekkel? Mit gondol a Tisza Párt a Sziget Fesztivál helyzetéről? Mit tesz a városvezetés a tüntető taxisok ügyében? Elképesztő fordulatok voltak a Fővárosi Közgyűlésen.
Nem várt fordulatok voltak az október 29-én, szerdán tartott Fővárosi Közgyűlésen. Miközben a főváros csődben van, a budapestiek továbbra is várják a fővárosi cégek átláthatóságát és egy független vizsgálóbizottság felállítását. Mindemellett a Sziget Fesztivál sorsáról is döntést kell hozni, a napirend előtti felszólalások közben pedig elszabadultak az indulatok a taxisok oldalán.
A Fővárosi Közgyűlés legemlékezetesebb pillanatai – mi lesz a Sziget Fesztivállal?
Ugyan a taxisok levelét nem sikerült felolvasni, a napirend előtti felszólalások közben ők is hangot adtak a baloldali városvezetéssel kapcsolatos elégedetlenségüknek. Végül sikerült elérni, hogy legalább Radics Béla képviselőnek írt levelüket Karácsony Gergely főpolgármester felolvassa, még ha a tényleges követelésüknek nem is adtak helyet.
A napirendi pontok között szerepelt a Sziget Fesztivál jövője. A külföldi tulajdonos először bejelentette, hogy nem szervez több Sziget Fesztivált, ezután jelentek meg hírek arról, hogy egy magyar befektetői kör ezt megmentené. Ezt követően olyan javaslatot tettek, amely arról szólt, hogy a közterület-használati díjat (kb. 200 millió forint) engedje el a főváros. Egy ilyen helyzetben felmerülhet a kérdés, hogy miért engedné el Budapest ezt az összeget.
Ez nem reális. Senki nem várja el egy olyan képviselőtől, aki komolyan veszi a dolgát, hogy olyan döntést hozzon, ahol akár csak 1 százalék esélye van annak, hogy Budapest elveszti a pénzét. Most is ez van az asztalon; nincs garancia arra, hogy ez a pénzösszeg be fog folyni a budapestiekhez. Én azt javasoltam, hogy tegyenek le az asztalra egy írásbeli javaslatot
– nyilatkozta lapunknak Radics Béla képviselő. A Tisza Párt korábban hasonló álláspontot képviselt, később aztán megváltoztatták a véleményüket és már a kormányt is felelősségre vonták, holott ebben a folyamatban a tulajdonos és a főváros van tárgyalófélben.
A Tisza Párt hajlamos egyik napról a másikra változtatni a véleményét. Korábban azt mondták, hogy a fővárosnak aranyrészvény kell a Sziget működéséből. Aztán Magyar Péter leszólhatott nekik, most már hirtelen azt mondják, hogy ezt toljuk át valahogy a kormányra. Mindezt úgy, hogy egyik oldalon a főváros áll, másik oldalon pedig egy 7300 milliárd forintos bevételű, amerikai tőkealap. Itt a kormánynak nincs felelőssége
– folytatja a képviselő.
Gerendai Károly vállalkozó, a Sziget alapítója szintén felszólalt a Közgyűlésen. Kilátásba helyezte, hogy amennyiben a főváros nem mondja fel a 2026-ig érvényes területhasználati szerződést, biztosan nem lesz jövőre Sziget. A közgyűlés végül nem jutott dűlőre az ügyben, egyelőre bizonytalan minden.
Hullanak a csontvázak a Budapest Brand és a Tisza párt szekrényéből, Nokiás dobozok helyett
A Budapest Brand kapcsán a Fidesz többször is kezdeményezte egy független bizottság felállítását, viszont ezen a téren még mindig nem történt semmi.
Már februárban bevittünk egy előterjesztést, amely arról szólt, hogy világítsuk át a főváros nagy cégeit független szakértőkkel. Akkor ezt leszavazta a Közgyűlés, májusban elfogadták, de az elmúlt szűk fél évben semmi nem történt. Látjuk, hogy a Budapest Brand kapcsán milyen visszaélések voltak; hogyan vásároltak olyan szűrőbuszokat, amik azóta is porosodnak garázsban, hogyan költöttek el 250 ezres havi parkolási díjakat egy luxus szállodában, hogyan fektettek olyan színházi produkciókba, amelyek nem valósultak meg stb. Sajnos nagyon hosszú a sor. Ezek után jogos az igénye a fővárosiaknak, hogy szeretnénk látni, ha egy kisebb cégnél ilyen mutyigyanús ügyek vannak, mi lehet a nagy cégeknél. Úgy tűnik, a főpolgármesternek már nincs hova menekülnie. Ha nem is Nokiás dobozok esnek ki a szekrényből, de úgy tűnik, csontvázak lehetnek itt
– számolt be Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz-KDNP elnöke a sajtónak. A Közgyűlésen a vitát Karácsony Gergely szünettel vágta el.
Szentkirályi: Mi kiállunk a nyugdíjasok mellett
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója mesterséges intelligencia segítségével mutatta be, milyen lenne, ha Magyar Péter igazat mondana beszédeiben. A videóba azok a kijelentések kerültek, amiket a Tisza szakértői elmondtak a fórumokon. Magyar Péter reakciójából látszik, rossz néven veszi, ha szembesítik őt a szakértői által megfogalmazott javaslatokkal. A Tisza párt szakértője elkotyogta, mire készülnek a választások után; el akarják törölni a Nők 40 programot adót akarnak emelni és a nyugdíjakat is meg akarják adóztatni.
Mi kiállunk a nyugdíjasok mellett. Emberek évtizedeket ledolgoztak az életükből, fizették a járulékokat, hozzátettek ahhoz, hogy az ország nagyon nehéz évtizedek után eljutott oda, ahol most van. Ezek az emberek tisztes, biztonságos időskort érdemelnek és nem azt, hogy valaki a brüsszeli recept szerint elvegye tőlük a 13. havi nyugdíjat
– fogalmazott Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti elnöke, fővárosi frakcióvezetője.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre