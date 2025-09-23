Ez már sok! Magyar Péter nyugdíjasokról tett megjegyzései kiverik a biztosítékot

Szentkirályi Alexandra egy újabb kemény hangvételű politikai üzenettel állt elő a közösségi médiában, amelyben élesen bírálja Magyar Pétert, amiért korábban sértő megjegyzéseket tett az idősekre. A Facebookon megosztott videó és poszt szerint a politikus „le büdös szájúzta” és „nyugdíjas kommandózta” a szépkorúakat, sőt olyan eset is előkerült, amikor mozgásában korlátozott idősekkel ordibált.

Erre számíthatnak a nyugdíjasok Magyar Pétertől.

Jó nagy bajban vagy, ha ezek után még megpróbálod az időseket ámítani. Nem számíthatnak ők tőled semmire, csak négyszer ekkora rezsiszámlákra meg romló közbiztonságra. Mi visszaadtuk és megvédtük a 13. havi nyugdíjat, nyugdíjkiegészítést adunk, élelmiszer utalványt adunk, árréscsökkentéssel tartjuk kordában az árakat és migránsmentes biztonságos országot tartunk fent

– írja a politikus, hozzátéve: ,,Pontosan tudják, hogy mire számíthatnak tőled, elszálló rezsiárakra, erőszakra és a közbiztonság romlására."

