„Magyar Péter már idős emberekkel ordibál” – Szentkirályi Alexandra kemény üzenete a nyugdíjasok védelmében

Szentkirályi Alexandra frakcióvezető legújabb bejegyzésében élesen bírálta Magyar Pétert és csapatát, különösen a nyugdíjasokkal kapcsolatos kijelentéseik miatt. A politikus szerint a nyugdíjasok sok jóra nem számíthatnak Magyar Pétertől, hiszen mióta színpadra lépett csak nyugdíjas kommandózást, büdös szájúzást és ordibálást kaptak tőle.

Ezt kapták a nyugdíjasok Magyar Pétertől. Fotó: Bors

Magyar Péter már idős emberekkel ordibál. Agresszív kiszólások a fórumokon, fegyverek, most pedig egy idős emberrel ordibál, és még ő akar miniszterelnök lenni

– magyarázta Szentkirályi Alexandra, aki megemlíti Ráskó György, Magyar Péter szakértőjének emlékezetes mondatát is, miszerint Ráskó azt várja, hogy idősek százezrei haljanak meg, hátha így nyer a Tisza Párt.