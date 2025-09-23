„Magyar Péter már idős emberekkel ordibál” – Szentkirályi Alexandra kemény üzenete a nyugdíjasok védelmében

Felháborítóan reagált a politikus egy idős emberrel szemben. Ezt kapták a nyugdíjasok Magyar Pétertől.
Szentkirályi Alexandra frakcióvezető legújabb bejegyzésében élesen bírálta Magyar Pétert és csapatát, különösen a nyugdíjasokkal kapcsolatos kijelentéseik miatt. A politikus szerint a nyugdíjasok sok jóra nem számíthatnak Magyar Pétertől, hiszen mióta színpadra lépett csak nyugdíjas kommandózást, büdös szájúzást és ordibálást kaptak tőle.
Magyar Péter már idős emberekkel ordibál. Agresszív kiszólások a fórumokon, fegyverek, most pedig egy idős emberrel ordibál, és még ő akar miniszterelnök lenni
– magyarázta Szentkirályi Alexandra, aki megemlíti Ráskó György, Magyar Péter szakértőjének emlékezetes mondatát is, miszerint Ráskó azt várja, hogy idősek százezrei haljanak meg, hátha így nyer a Tisza Párt.
