Gyűlöletcunami zúdul az idősekre Magyar Péter tiszás csoportjaiban

A Ripost írja, hogy miközben a "szeretetországról" prédikálnak, addig a tiszás csoportokban a legalpáribb módon szidják az idős embereket. A tiszás netezők szerint a nyugdíjasok körében túl sok a fideszes, ezért a kommentekben egymásra licitálva mocskolják azokat a honfitársaikat, akik a kormánypártra szavaznak, de azokat sem kímélik, akik elfogadják a nyugdíj-kiegészítést vagy az élelmiszer-utalványt.

Magyar Péter és a Tisza Párt támogatói is ellenségként tekintenek a nyugdíjasokra / Fotó: Pesti Srácok

Nyomdafestéket nem tűrő stílusban írnak ezekben a netes csoportokban az idősekről. Az egyik zárt tiszás csoportban például a nyugdíjasokat bűdösbunkónak, g*ciknek nevezik, de olyan is volt, aki azt írta:

Türelem már csak kb egy évtized és nem lesznek kádárista nyuggerek...

A tiszások megalázzák a nyugdíjas honfitársaikat

De persze mit is várhatna az ember azon pártnak a szimpatizánsaitól, ahol maga a párt elnöke is megalázza szavaival az időseket. Emlékezetes: Magyar Péterről korábban kiszivárgott egy hangfelvétel, amelyen nyugdíjaskommandónak hívja a saját idősebb támogatóit, majd azon élcelődik, hogy vegyenek maguknak új unokát azok az idősek, akik amiatt szomorkodnak, hogy az unokáik külföldön próbálnak szerencsét.

Innen már csak valóban egy lépés az, hogy valaki egy álnév mögé bújva hordja el mindennek a nyugdíjasokat. Az egyik tiszás ezt a kommentet írta:

Az idősek büdösbunkók, önző g*cik, nem törődnek semmivel, leszarnak mindent.

És ez a vélemény egyáltalán nem egyedi, az egész tiszás csoportot ellepte az idősekre irányuló gusztustalan hangnemű gyűlöletcunami.

A Tisza Párt körül többen is az idősek halálára játszanak

Raskó György, Magyar Péter agrárszakértője korábban arról írt, hogy az idősek kihalásával nőhet meg a Tisza Párt esélye a hatalomra jutásra. Ez a gondolatmenet a tiszás csoportban is visszaköszön:

Egyszer kell a Fideszt legyőzni, és akkor 4 év alatt át lehet formálni az idős réteget valami más felé - ekkor van vége a Fidesznek...

A tiszás csoportban árad a nyugdíjasok iránti gyűlölet

Egy másik tiszás ehhez gúnyosan azt írta:

Nagyon mérgesek lennének most a Fidesz-szavazó nyuggerek, ha tudnának olvasni...

Ezek mind azt bizonyítják, hogy a Magyar Pétert támogató online közösségekben rendszerszintű gyűlöletkultúra alakult ki az idősekkel szemben. Ezekben a csoportokban nemcsak gúnyolódnak az időseken, nemcsak megalázzák őket, hanem több esetben a halálukat is kívánják.