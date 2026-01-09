RETRO RÁDIÓ

A szakértők figyelmeztetnek: Életveszélyes a Balaton

Továbbra sem alkalmas sportolásra.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.09. 18:22
A Balaton jegét vastag hóréteg borította be pénteken, ami visszafogja majd a jégképződést, így továbbra is életveszélyes rámenni a befagyott Balatonra - írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán pénteken.

A befagyott Balaton szép, de életveszélyes. Fotó: Veszprém Megyei Napló / Veszprém Megyei Napló
Befagyott Balaton: Életveszélyes rálépni

Péntek reggelre Siófoknál 6 centiméterre hízott a Balaton jege, amit az intenzív havazás délutánra vastag hóréteggel borított be - tette hozzá a Hungaromet.

Ez a hópaplan a folytatásban visszafogja majd a jégképződést, az lassabb ütemben fog vastagodni - hívták fel a figyelmet. Mint írták, a jég hízásához szükséges víz a jég alatt található, míg a hűtést felülről a felszínközeli fagyos légréteg biztosítja, a hó pedig ebben az esetben szigetelőként viselkedik, elzárja a jeget a fagyos levegőtől, ezáltal lassítja a jégképződési folyamatokat.

Felhívták a figyelmet arra: vasárnap erős szél is érkezik, ami várhatóan megtöri majd a jelenlegi instabil jégréteget.

A Balaton tehát sportolásra még nem alkalmas, rámenni továbbra is életveszélyes 

- írták.

