Balaton: nem csak nyáron, ilyenkor is gyönyörű arcát mutatja hazánk legnagyobb tava

Az utóbbi napokban egyre többen látogatnak el a Balatonhoz, hiszen van remény arra, hogy újra befagyjon Magyarország legnagyobb tava. A téli Balaton képeit most galériánkban nézheted végig.

Szerző: Erdei Róbert Arnold
Létrehozva: 2026.01.08. 17:45
Módosítva: 2026.01.08. 17:48
jég Balaton tél

A kétezres évek elejéig januárra már rendszerint befagyott a Balaton. Ekkor gyakran 20 cm körüli jégvastagság is előfordult – írja a met.hu. Az utóbbi években alig jelent meg jég a nyílt vízen, komolyabb befagyás 2017 elején volt, amikor a parttól távolabb is átlagosan 30 cm-es jégvastagság volt jellemző. A téli Balaton látványa ezúttal is meseszép.

téli Balaton
A téli Balaton Siófoknál Fotó: Vasvári Tamás/MTI

A HungaroMet jelzése szerint a hét elején a Siófoki Viharjelző Obszervatórium előtt még hullámzott a Balaton. Bár a víz hőmérséklete 1 fokos, az öblökben már akkor megjelent a jég. Mivel a fagyos idő azóta is tart, könnyen elképzelhető, hogy hamarosan a part közelében már 10 cm-es vastagságú jég is kialakulhat. A sportoláshoz alkalmas jéghez a hideg mellett szükség van azonban arra is, hogy azt ne fedje be hó, hiszen az rossz irányban befolyásolja a jég állagát.

A téli Balaton még képeken is gyönyörű, nemhogy élőben

Az idokep.hu tájékoztatása szerint a fagyos idő megtette hatását, jelentősen nőtt a jégréteg, de sok helyen össze is törte azt a szél. A tartós hidegnek köszönhetően várhatóan egyre több helyen fog beállni a jég a magyar tengeren. Most még azonban senkinek ne jusson eszébe rámenni a Balaton jegére, hiszen abból könnyen katasztrófa is történhet. A szakemberek szerint még ugyanis nem alkalmas sportolásra a tó jege, sőt arra sem, hogy csak óvatosan rámerészkedjünk. A partról persze lehet csodálni a téli Balatont.

Kattints a képre és megnyílik a fotógaléria:

Kilenc évet után újra komolyabban befagyott a Balaton! Legutoljára 2017 elején a parttól távolabb átlagosan 30 centiméteres vastagú volt a jégtakaró, ettől azért elmarad a mostani, de így is akár 10 centis lehet. Meseszép fotókon, hogyan fest most a magyar tenger!

Balaton: gyönyörű jégpáncél borítja a magyar tengert

fotóma, 13:14

 

