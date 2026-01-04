Brutális lehűlés tarolja le az országot: Pénteken jön a -20 fokos jégkorszak

Készüljenek fel, mert ami jövő héten vár ránk, az nem tréfa: egy alattomos mediterrán ciklon rángatja meg az országot, péntekre pedig olyan dermesztő fagy tarolhat le bennünket, amire évek óta nem volt példa. Brutális lehűlésre figyelmeztet Pintér Ferenc meteogyógyász, aki szerint a szervezetünk a végsőkig kimerülhet. Szívroham, sztrók és pánikrohamok fenyegetnek a jövő heti „időjárási hullámvasúton”.

Brutális lehűlés, hármas fronthatás, szív- és érrendszeri panaszok, fejfájás, akár mínusz 20 fok és kihűlés erre figyelmeztet Pintér Ferenc meteogyógyász / Fotó: beküldve

Brutális lehűlés és óriási fagy várható

Még ki sem józanodtunk az év eleji változékonyságból, máris itt a nyakunkon az igazi feketeleves. 2026 eleje eddig sem volt kíméletes, de a jövő hét minden képzeletet felülmúló megpróbáltatásokat tartogat. Egy tőlünk délre örvénylő, kiszámíthatatlan mediterrán ciklon veszi át az irányítást, amely úgy táncoltatja majd a hőmérőt és a frontokat, ahogy csak akarja.

Jön a "front-horror": Négy napos kínlódás vár ránk

Hétfőtől nincs megállás. Pintér Ferenc, a Meteo klinika igazgatója és ismert meteogyógyász szerint egy rendkívül összetett frontsorozat veszi kezdetét. Kedden már egyszerre lesz jelen a meleg-, a hideg- és a kettős fronthatás is az ország különböző pontjain. Ez a kaotikus állapot pedig nem egy-két óráig, hanem egészen csütörtökig tart.

Négy napon keresztül a frontérzékenyek számára ez egy nagyon összetett időszak lesz, folyton változó fronthatásokkal

– figyelmeztet a szakember.

A szervezetünk gyakorlatilag képtelen ilyen gyorsan alkalmazkodni. A folyamatos terhelés hatására egyszerűen "kifáradunk", és a panaszok sokkal súlyosabb formában jelentkeznek majd.

Sarkvidéki sokk pénteken: Életveszélyes fagyok jönnek

A legdurvább fordulat azonban a hétvégére marad. Amint a frontok elvonulnak, a tájra telepedő vastag hóréteg és a tiszta égbolt brutális kombinációt alkot: péntek hajnalra akár -20 fokig is zuhanhat a hőmérséklet! Ez nemcsak egy ijesztő szám a kijelzőn, hanem közvetlen veszélyforrás.

Egy mínusz 15 fok körüli alatti hőmérsékleten egy magatehetetlen ember a szabadban nagyon rövid idő alatt életveszélyesen kihűlhet, tehát megfagyhat

– hangsúlyozza Pintér Ferenc, hozzátéve, hogy még a rosszul fűtött lakásokban élőkre is különösen oda kell figyelnünk.