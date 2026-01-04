Brutális lehűlés tarolja le az országot: Pénteken jön a -20 fokos jégkorszak
Sarkvidéki fordulat küszöbén az ország: a jövő héten -20 fokos fagy és frontok kínozzák a szervezetünket. Brutális lehülésre figyelmzetet Pintér Ferenc meteogyógyász, aki szerint a szívroham és a pánikroham kockázata is megnő. Mutatjuk, kire nézve életveszélyes a lehűlés!
Készüljenek fel, mert ami jövő héten vár ránk, az nem tréfa: egy alattomos mediterrán ciklon rángatja meg az országot, péntekre pedig olyan dermesztő fagy tarolhat le bennünket, amire évek óta nem volt példa. Brutális lehűlésre figyelmeztet Pintér Ferenc meteogyógyász, aki szerint a szervezetünk a végsőkig kimerülhet. Szívroham, sztrók és pánikrohamok fenyegetnek a jövő heti „időjárási hullámvasúton”.
Brutális lehűlés és óriási fagy várható
Még ki sem józanodtunk az év eleji változékonyságból, máris itt a nyakunkon az igazi feketeleves. 2026 eleje eddig sem volt kíméletes, de a jövő hét minden képzeletet felülmúló megpróbáltatásokat tartogat. Egy tőlünk délre örvénylő, kiszámíthatatlan mediterrán ciklon veszi át az irányítást, amely úgy táncoltatja majd a hőmérőt és a frontokat, ahogy csak akarja.
Jön a "front-horror": Négy napos kínlódás vár ránk
Hétfőtől nincs megállás. Pintér Ferenc, a Meteo klinika igazgatója és ismert meteogyógyász szerint egy rendkívül összetett frontsorozat veszi kezdetét. Kedden már egyszerre lesz jelen a meleg-, a hideg- és a kettős fronthatás is az ország különböző pontjain. Ez a kaotikus állapot pedig nem egy-két óráig, hanem egészen csütörtökig tart.
Négy napon keresztül a frontérzékenyek számára ez egy nagyon összetett időszak lesz, folyton változó fronthatásokkal
– figyelmeztet a szakember.
A szervezetünk gyakorlatilag képtelen ilyen gyorsan alkalmazkodni. A folyamatos terhelés hatására egyszerűen "kifáradunk", és a panaszok sokkal súlyosabb formában jelentkeznek majd.
Sarkvidéki sokk pénteken: Életveszélyes fagyok jönnek
A legdurvább fordulat azonban a hétvégére marad. Amint a frontok elvonulnak, a tájra telepedő vastag hóréteg és a tiszta égbolt brutális kombinációt alkot: péntek hajnalra akár -20 fokig is zuhanhat a hőmérséklet! Ez nemcsak egy ijesztő szám a kijelzőn, hanem közvetlen veszélyforrás.
Egy mínusz 15 fok körüli alatti hőmérsékleten egy magatehetetlen ember a szabadban nagyon rövid idő alatt életveszélyesen kihűlhet, tehát megfagyhat
– hangsúlyozza Pintér Ferenc, hozzátéve, hogy még a rosszul fűtött lakásokban élőkre is különösen oda kell figyelnünk.
Szívroham és pánik: Amikor a testünk fellázad
A meteogyógyász szerint a tünetek skálája ijesztően széles. A legveszélyesebb a keringési rendszerünk reakciója: a drasztikus változás miatt drámaian megugrik a sztrókok, infarktusok és a veszélyes vérnyomás-kiugrások kockázata. De ez még nem minden:
- Pánik és szorongás: Sokan nem is sejtik, hogy a belső feszültségüket az időjárás okozza. Akár pánikszerű reakciók is felléphetnek.
- Alvászavar: A jövő-menő frontok miatt az éjszakáink rémálomszerűek lehetnek, ami tovább gyengíti az immunrendszert.
- Görcsök és koraszülés: Az erősödő görcshajlam miatt a kismamákra is nagyobb veszély leselkedik.
- Migrén és ízületi fájdalom: A fejfájás minden formája kínozni fogja az arra érzékenyeket, az ízületi gyulladások pedig fellángolhatnak.
Ne hagyjuk magukra az időseket!
Ez a hét nem a hősködésről szól. Pintér Ferenc szerint egy "kritikus hét" áll előttünk, ahol az odafigyelés életeket menthet. Ha tudjuk egy szerettünkről, hogy szívbeteg vagy fokozottan frontérzékeny, most tartsuk vele a kapcsolatot. A -20 fok és a frontok kereszttüzében a szervezetünknek minden segítségre szüksége lesz.
