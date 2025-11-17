Bekeményít az időjárás, ekkor jön a brutális lehűlés

A hétfő esősen indul, keddtől pedig komoly lehűlést ígérnek az előrejelzések. Az időjárás egyre téliesebbre fordul!

Borús, hideg időjárás várható / Fotó: Unsplash

A következő napok időjárása

Hétfőn a borult vagy erősen felhős égből sok helyen alakulhat ki eső, illetve zápor. A csúcshőmérséklet körülbelül 12 fok lehet. Kezdetben délnyugati, majd északnyugatira forduló, egyre erősödő légmozgás várható.

Kedden az erős, időnként viharos szél hatására felszakadozik a felhőzet, és egyre több napsütés érkezik. A hőfok 5 és 10 fok közé esik vissza, jelentős lehűlés várható.

Szerdán váltakozó felhőzet és kora télies hangulat jellemzi a napot. Reggel 0, délután körülbelül 6 fok valószínű – írja a Köpönyeg.