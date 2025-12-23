Borzasztó hír a Fradi-szurkolóknak: ez volt az év legfontosabb eseménye?
Dárdai Pálról beszélt Orbán Viktor.
Orbán Viktor kedden tett közzé egy videót a TV2 kulisszái mögül. Hétfőn adott évzáró interjút a csatornának, ennek most a színfalai mögé tekinthettünk. Dárdai Pálról is szó esett.
Orbán Viktor így értékelte Dárdai Pál igazolását
Természetesen mindenki képet akart készíteni a miniszterelnökkel. Nagy meglepetés érte, amikor egy Fradi-szurkoló kért tőle közös képet. Ekkor Orbán Viktor megemlítette, hogy szerinte Dárdai Pál igazolása az Újpesthez az év eseménye volt. A kék-fehérek drukkere ekkor megjegyezte, hogy számukra ez borzasztó hír volt.
A videóból az is kiderül, végül Orbán Viktor hogyan remekelt operatőri pozícióban.
