Borzasztó hír a Fradi-szurkolóknak: ez volt az év legfontosabb eseménye?

Dárdai Pálról beszélt Orbán Viktor.

Orbán Viktor kedden tett közzé egy videót a TV2 kulisszái mögül. Hétfőn adott évzáró interjút a csatornának, ennek most a színfalai mögé tekinthettünk. Dárdai Pálról is szó esett.

Orbán Viktor így értékelte Dárdai Pál igazolását

Természetesen mindenki képet akart készíteni a miniszterelnökkel. Nagy meglepetés érte, amikor egy Fradi-szurkoló kért tőle közös képet. Ekkor Orbán Viktor megemlítette, hogy szerinte Dárdai Pál igazolása az Újpesthez az év eseménye volt. A kék-fehérek drukkere ekkor megjegyezte, hogy számukra ez borzasztó hír volt.

A videóból az is kiderül, végül Orbán Viktor hogyan remekelt operatőri pozícióban.

