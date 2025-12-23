Orbán Viktor: Évzáró TV2-interjú. Ha nem láttad, még megnézheted
Itt lehet megnézni az interjút, ha még nem láttuk volna.
Orbán Viktor a Facebookon emlékeztetett a hétfői évzáró interjújára, amely a TV2-n ment adásba.
Orbán Viktor évzáró interjú
Orbán Viktor arra buzdít, ha még nem láttuk a TV2-n hétfőn megjelent interjút, akkor még simán megnézhetjük azt, akár karácsony előtt is:
