Hihetetlen: hős kutya mentette meg egy nő életét

Dan és Gozier már kilenc éve mindennapjukat egy 8 km-es sétával kezdik, de ilyet még nem éltek át, mint azon a furcsa reggelen. A történet egy családi ház előtt kezdődött, amikor a kutya vadul ugatni kezdett, egy olyan helyen, ahol minden nap elhaladtak. A férfi rögtön érezte, hogy valami nincs rendben.

Az ugatásban volt egy kis sírás is, valami teljesen más volt, olyan, amit korábban még nem hallottam tőle

– mesélte Dan.

A kutya megszokottól eltérő reakciója életet mentett

Nem is sejtették, hogy mi vár rájuk: a ház előtti kertben egy nő feküdt eszméletlenül, csak egy köntös volt rajta, ami nem igazán védte a reggeli hűvös időtől, ráadásul az út másik oldaláról szinte lehetetlenség volt észrevenni. Az esetet észlelve Dan azonnal hívta a 911-et, miközben Gozier tovább ugatott, hogy felébressze a nőt. A mentők hamar megérkeztek, és azonnal kórházba szállították. Bár a hőmérséklet nem volt extrém hideg, a könnyű öltözet és a hosszú ideig tartó kint lét miatt életveszélyes helyzet állt elő. A nő testhőmérséklete lecsökkent, és intenzív osztályra szállították, ahol egy hetet töltött, de a szerencsének, és Gozier éberségének köszönhetően túlélte.

Dan úgy tekintett kutyájára, mint egy büszke apuka

A férfi elmondta, hogy a kutyák különlegesek, van egy érzékük, ami az embereknek nincs, és Gozier ezt tökéletesen bizonyította azon a reggelen.

Úgy érzem magam, mint egy büszke apuka. Ő az én kis lányom

– tette hozzá.

Az ashlandi közösség ünnepséget tartott Gozier bátorságáért, tisztelegve Dan és kutyája hősies cselekedete előtt. Egy biztos: a hűség és az éberség szó szerint életet mentett ezen a reggelen – írja a People.