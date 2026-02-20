RETRO RÁDIÓ

Hajszálon múlt a gazdi élete: kutyája mentette meg az életét

A fiatal nő észrevette, hogy az általában nyugodt kutyája furcsán viselkedik. Kutyája mentette meg a végzetes betegségtől.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2026.02.20. 18:30
Egy 36 éves nő, Chase Johnson életét kutyája mentette meg. A nő a 48 éves férjével, Ben Byrnnel kicsi kora óta nevelik labrador keverék kutyusukat, Cetót, akiről már akkor érezték, hogy nagyon különleges. A négylábú korábban is figyelmeztette Bent, hogy valami nincs rendben az egészségével.

alt=Egyik alkalommal a fiatal nő életét kutyája mentette meg
A fiatal nő életét kutyája mentette meg Fotó: Unsplash/Illusztráció

Hűséges kutyája mentette meg a nő életét

2021 januárjában Ceto ismét szokatlan viselkedést tanúsított, akkor szorongott és mindenhova követte a gazdáját. Az ügyvédként dolgozó Chase állítja, hogy kutyájuk általában nagyon nyugodt, de egyik alkalommal Chase közelében ismét ugyanúgy viselkedett, mint előzőleg a férjénél. 

Ceto követett a házban, fel-alá járkált a szobában, nyüszített, és nagyon szorongó lett. Próbáltuk kitalálni, mi történik, amíg egy nap annyira fel nem háborodott, hogy az orrát a mellemhez nem nyomta

– emlékezett vissza. 

Amikor Ceto ismét rányomta az orrát Chase mellére, a nő fájdalmat érzett. Megvizsgálta magát és egy csomót talált. Ekkor bizonyosodott meg benne, hogy a kutyája mentette meg az életét, és rohant is orvosához, ahol azonban azt mondták, túl fiatal a rákhoz. Chase nem hagyta annyiban a dolgot, a Duke Egyetemi Kórházban mammográfiára utaltatta magát, amely kimutatta, hogy tripla-negatív emlőrákja van. 

Az időben diagnosztizált rákbetegség után gyorsan áteshetett a kemoterápián, a sugárterápián, a lumpektómián és a nyirokcsomó-eltávolításon, amelyek sikeresek voltak. Mára rákmentes életet élhet férjével és kutyájával – írja a UNILAD.

Ha nem kaptam volna meg Cetót, és ha nem lett volna ilyen múltbeli tapasztalatom a férjemmel, talán nem lennék itt

– mondta Chase.

 

