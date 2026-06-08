Most lebukott: ez Harry herceg legnagyobb félelme, a gyermekeiről van szó

Harry hercegnek a hírek szerint egy fő aggodalma van a gyermekei magánéletével kapcsolatban, és ennek semmi köze a felesége, Meghan Markle azon döntéséhez, hogy fotókat tesz közzé róluk az Instagram-oldalán. Korábban sokan úgy vélték, a 41 éves herceg egészen másképp vélekedik a gyerekek, Archie herceg és Lilibet hercegnő közösségi médiában való szerepléséről, mint a neje, de az egykori királyi családtag állítólag egy ennél nagyobb félelmet táplál, amelynek semmi köze a feleségéhez.

Harry hercegnek egy nagy félelme van a gyermekeivel kapcsolatban / Fotó: AFP

Fény derült Harry herceg legnagyobb félelmére

Egy bennfentes forrás nemrég elárulta, Harry legfőbb félelme az, hogy a gyerekeit egy napon zaklatni és követni fogják a fotósok:

Harrynek soha nem a családi képekkel volt problémája. Az volt a gondja, hogy a fotósok zaklatni fogják a gyermekeit. Ezeket a képeket az ő feltételeik szerint oszthatják meg, amikor és ahogyan akarják, és ez számára óriási különbséget jelent.

Bár sokan úgy vélik, Meghan állhat Harry véleményének megváltozása mögött, a közösségi médiában megosztott családi fényképekkel kapcsolatban, a bennfentes forrás elárulta, a hercegnének ehhez semmi köze nincs. A királyi szakértő, Rob Shuternek nyilatkozva a bennfentes azt is elmondta, Harry ma már nem tekinti Meghan azon döntését, miszerint megosztja a gyermekeik fotóit a közösségi médiában, a magánéletükre mért fenyegetésnek, noha korábban nagyon féltette őket a nyilvánosságtól – számolt be róla az Express.

Nem arról van szó, hogy Meghan meggyőzte Harryt arról, hogy tegyen meg olyasmit, amit nem akar. Azok a viták már rég a múlté. Harry ma már teljes mértékben elfogadja a helyzetet. Úgy tekint ezekre a fotókra, mint a család ünneplésére, nem pedig a magánélet feláldozására

– jelentette ki a bennfentes.

Meghan Markle egyébként a napokban Lilibet születésnapja alkalmából két, eddig sosem látott képet osztott meg: ezek közül az egyiken Harry is látható, ahogy gyengéden átöleli a kislányát.

Álmaink kislánya. Boldog 5. születésnapot, Lili!

– írta a képeket tartalmazó bejegyzésében a hercegné.