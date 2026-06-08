„Ó, idők, ó, szokások!” – Tudod, ki mondta? Kvízünkkel most próbára teheted magad
Ezeket a mondatokat ma is rengetegféle helyzetben lehet idézni. Ebből a kvízből most kiderülhet, mennyire figyeltél – vagy nem figyeltél – a történelemórákon! Tudod, kitől hangzottak el ezek a mondások?
Olyan régen hangzottak el, hogy nem minden esetben lehetünk biztosak benne, ki mondta őket. Te tudod, kitől származnak? Tedd próbára magadat a kvízünkkel!
Tudod, ki mondta? Kvízünkből most kiderül
A történelem során elhangzottak olyan bölcsességek, amelyek évszázadok múltán is élnek a köztudatban. Egy-egy jól megfogalmazott gondolat gyakran túléli a korát, és a későbbi nemzedékek számára is útmutatást vagy inspirációt nyújthat.
A legismertebb történelmi mondások közé tartozik Julius Caesar állítólagos kijelentése: „A kocka el van vetve.” A mondat akkor hangzott el, amikor Caesar átlépte a Rubicon folyót, és ezzel visszafordíthatatlan politikai folyamatot indított el. Ma ezt a kifejezést akkor használjuk, amikor egy döntés után már nem léphetünk vissza.
Szókratésznek tulajdonítjuk azt a mondást, hogy „Tudom, hogy semmit sem tudok.” A mondás a bölcsesség és az önismeret fontosságára hívja fel a figyelmet.
A modern korban pedig valóságos aranyköpéseket ontott magából Winston Churchill, akiről már szerencsére hangfelvételünk és írott anyagunk is van, így megbizonyosodhatunk, valóban ő mondta-e a második világháború leghíresebb mondatait.
Akadnak azonban pillanatok, amikor nem tudjuk megállapítani, valóban elhangzottak-e ezek a híres mondatok. Ahogy Dugovics Titusz megjelenése, bizonyos mondatokat is csak az írástudók adtak a hírességek szájába. Caesar utolsó mondata állítólag ez volt; „És te is, fiam, Brutus”, ám egyes történészek szerint a mondat így hangzott; „Te is köztük vagy, fiam?”
Lássuk, mennyire ismered a történelmet! Tudod, hogy ki és pontosan hogyan fogalmazta meg a következő mondatokat?
1. "Ha nincs kenyerük, egyenek kalácsot" – kinek tulajdonítják ezt a mondatot?
2. Hogyan fogalmazott Galilei?
3. "Ó, idők, ó, szokások!" – melyik filozófus mondta?
4. "Nem ígérhetek mást, mint vért, verítéket és könnyeket" – ezt ki mondta?
5. "Gondolkodom, tehát vagyok"
6. Mt is mondott Niccolò Machiavelli?
7. „Az őrültség az, ha ugyanazt csinálod újra és újra, és más eredményt vársz.” – ki mondta ezt?
8. "A gonosz diadalához csak annyi kell, hogy a jók tétlenek maradjanak" – kinek tulajdonítják ezt a mondást?
9. "Ne zavard köreimet"
10. Melyiket mondta Julius Caesar?
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