RETRO RÁDIÓ

„Ó, idők, ó, szokások!” – Tudod, ki mondta? Kvízünkkel most próbára teheted magad

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Ezeket a mondatokat ma is rengetegféle helyzetben lehet idézni. Ebből a kvízből most kiderülhet, mennyire figyeltél – vagy nem figyeltél – a történelemórákon! Tudod, kitől hangzottak el ezek a mondások?

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.08. 11:00
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Olyan régen hangzottak el, hogy nem minden esetben lehetünk biztosak benne, ki mondta őket. Te tudod, kitől származnak? Tedd próbára magadat a kvízünkkel!

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Történelmi kvíz: kinek tulajdonítják rejtvényünk híres mondásait? (Fotó: Giammarco Boscaro / unsplash.com – Képünk illusztráció)

Tudod, ki mondta? Kvízünkből most kiderül

A történelem során elhangzottak olyan bölcsességek, amelyek évszázadok múltán is élnek a köztudatban. Egy-egy jól megfogalmazott gondolat gyakran túléli a korát, és a későbbi nemzedékek számára is útmutatást vagy inspirációt nyújthat.

A legismertebb történelmi mondások közé tartozik Julius Caesar állítólagos kijelentése: „A kocka el van vetve.” A mondat akkor hangzott el, amikor Caesar átlépte a Rubicon folyót, és ezzel visszafordíthatatlan politikai folyamatot indított el. Ma ezt a kifejezést akkor használjuk, amikor egy döntés után már nem léphetünk vissza.

Szókratésznek tulajdonítjuk azt a mondást, hogy „Tudom, hogy semmit sem tudok.” A mondás a bölcsesség és az önismeret fontosságára hívja fel a figyelmet.

A modern korban pedig valóságos aranyköpéseket ontott magából Winston Churchill, akiről már szerencsére hangfelvételünk és írott anyagunk is van, így megbizonyosodhatunk, valóban ő mondta-e a második világháború leghíresebb mondatait.

Akadnak azonban pillanatok, amikor nem tudjuk megállapítani, valóban elhangzottak-e ezek a híres mondatok. Ahogy Dugovics Titusz megjelenése, bizonyos mondatokat is csak az írástudók adtak a hírességek szájába. Caesar utolsó mondata állítólag ez volt; „És te is, fiam, Brutus”, ám egyes történészek szerint a mondat így hangzott; „Te is köztük vagy, fiam?”

Lássuk, mennyire ismered a történelmet! Tudod, hogy ki és pontosan hogyan fogalmazta meg a következő mondatokat?

1.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1. "Ha nincs kenyerük, egyenek kalácsot" – kinek tulajdonítják ezt a mondatot?
2.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2. Hogyan fogalmazott Galilei?
3.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3. "Ó, idők, ó, szokások!" – melyik filozófus mondta?
4.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4. "Nem ígérhetek mást, mint vért, verítéket és könnyeket" – ezt ki mondta?
5.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5. "Gondolkodom, tehát vagyok"
6.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6. Mt is mondott Niccolò Machiavelli?
7.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7. „Az őrültség az, ha ugyanazt csinálod újra és újra, és más eredményt vársz.” – ki mondta ezt?
8.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8. "A gonosz diadalához csak annyi kell, hogy a jók tétlenek maradjanak" – kinek tulajdonítják ezt a mondást?
9.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9. "Ne zavard köreimet"
10.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10. Melyiket mondta Julius Caesar?

 

 

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