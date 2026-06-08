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Elképesztő jelenetek a Petőfi hídon: utolsó pillanatban kapták el a rendőrök a Dunába ugró férfit

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A fiatalembert ruhájánál fogva kapták el.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.08. 11:54
Módosítva: 2026.06.08. 12:03
petőfi híd rendőrség mentőakció

Testkamerás videó rögzítette, amint a rendőrök az utolsó pillanatban kapnak el egy fiatalembert, aki a Petőfi hídról akarta a Dunába vetni magát.

Elképesztő jelenetek a Petőfi hídon: utolsó pillanatban kapták el a rendőrök a leugró férfit
Elképesztő jelenetek a Petőfi hídon: utolsó pillanatban kapták el a rendőrök a leugró férfit
 Képünk illusztráció/Fotó: Gé

Elképesztő jelenetek a Petőfi hídon: utolsó pillanatban kapták el a rendőrök a Dunába ugró férfit

A rendőrség közleménye szerint 2026. június 7-én 17 óra körül riasztották őket, majd a helyszínre elsőként a BRFK Közrendvédelmi Főosztály két seriffegysége ért.

Szilágyi Zsolt r. törzsőrmester és Bajkó József Dávid r. törzsőrmester óvatosan, két oldalról közelítették meg a korláton lábbal kifelé ülő fiatalembert. Megpróbálták folyamatosan szóval tartani, miközben lassan csökkentették a távolságot. Amikor az elkeseredett ember egy rövid időre a másik irányba nézett, Szilágyi törzsőrmester odaugrott, és elkapta a magát abban a pillanatban a mélybe vető fiatal ingének nyakát, majd nadrágját

– olvasható a közleményben.

Ezt követően Bajkó törzsőrmester is odarohant, majd ketten visszahúzták a kapálózó férfit, akit kénytelenek voltak megbilincselni. Végül a fiatalembert mentővel vitték be a kórházba.

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 telefonszámot, akár mobiltelefonról is! 

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