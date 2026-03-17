"Tényleg nagy baj van" – egyre emelkednek az üzemanyagárak Európában

"Aki nem akarja megfizetni a magas üzemanyagárakat, amelyeket mi Európában és Ausztriában fizetünk, menjen gyalog!" – ezek az OMV, az osztrák olajipari vállalat elnökének szavai. Hortay Olivér a Századvég energia-üzletági igazgatója a Mokkában azt mondta, ez egy energiamulti hozzáállása, tényleg nagy baj van.

Nem véletlenül ugrottak meg így az üzemanyagárak. Fotó: Tumbász Hédi / Metropol

Jelentősen növekednek az üzemanyagárak Európa-szerte

Az OMV elnökének szavai sokkolóak voltak, azonban egyértelműen azt mutatják, hogy komoly gond van az iráni háború és a Hormuzi-szoros blokádja miatt.

Egy ismerősöm mesélte, hogy néhány nappal ezelőtt Rómában látott a saját szemével is egy elég nagy tüntetést, ami azért robbant ki, mert két euró fölé emelkedtek literenként az üzemanyagárak, ami egy lélektani határ. Azt látjuk, hogy környező országokban literenként a gázolaj ára már bőven 700 forint fölött van. Nyugat-európai országokban inkább már 800-900 forint közötti árszintet kell fizetni, de vannak olyan tagállamok is, Hollandia, ahol már közelítik az 1000 forintot. Az, hogy ilyen gyorsan, ilyen nagymértékű áremelkedés tapasztalható, az talán példátlan, legalábbis csak néhány alkalommal volt ilyesmire példa az elmúlt évtizedekben.

– mondta Hortay Olivér a Mokkában. Az igazgató hangsúlyozta, hogy az iráni háború beláthatatlan következményekkel járhat az olajpiacon, a következő egy-két hét kulcsfontosságú. Korábban nem volt még olyan, hogy a Hormuzi-szorost tartósan és teljes egészében lezárták. Irán bizonyos hajókat talán átengedhet majd a jövőben, de akkor is nagy a kár.

A helyi épített energetikai infrastruktúrát is támadások érték, már leállították a termelést. Sok elemző azt mondja, hogy a következő időszakban egy nagyobb olajválság jöhet, mint amire a 70-es években példa volt.

– magyarázta Hortay Olivér. Ez egyértelműen hat a benzin és a gázolaj árára. Magyarország védett árat vezetett be ezen termékekre, a kormányzat elkötelezett amellett, hogy ezt a védett árat fenntartsa, ameddig szükséges.

Amit mindenek előtt érdemes szerintem kiemelni, az a döntés meghozatalának a sebessége. Az, hogy a magyar kormányzat elsőként lépett, megakadályozta, hogy olyan típusú társadalmi feszültség, pánikvásárlás alakuljon ki, amit számos más országban láthatunk. Ázsiai országokban is hosszú tömött sorokban állnak az autók a benzinkutak előtt, már akkor is kialakultak ilyen típusú negatív spirálok, folyamatok, amikor még nem is emelkedtek olyan mértékben az üzemanyagárak.

– fogalmazott az igazgató, majd hozzátette:

Azáltal ugyanis, hogy az iráni háború kirobbant, és világossá vált, hogy a következő időszak nagyon kiszámíthatatlannál válik, az autósok megrohamozták a benzinkutakat. Magyarországon a kormányzat egy biztonságos, kiszámítható árkörnyezetet biztosít a magyar háztartások számára, ezért nem kellett ilyesmivel számolni. Magyarországnak egészen pontosan 86 napra elegendő stratégiai készlete még van. Ezt úgy szoktuk érteni, ez hogyha egyáltalán nem érkezne olaj vagy üzemanyag az országba, akkor ennyi időre elegendő készlet állna rendelkezésre.

Magyarországra érkezik olaj az Adria vezetéken keresztül is. Hortay Olivér szerint a MOL hozzájutott azokhoz a többlet volumenekhez, amelyeket a Barátság kőolajvezeték blokádját követően megrendelt, de középtávon elengedhetetlenül fontos az, hogy Magyarország és Szlovákia közösen letörje az ukrán olajblokádot, mert a Barátság kőolajvezetékre nagy szükség van. Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke már felkérte Ukrajnát, hogy minél előbb javítsa meg a vezetéket. Nemrégiben azonban kijött egy hangfelvétel, amiből kikövetkeztethető, hogy Brüsszel nem erőlteti ezt.

A tettek alapján egyértelműen az az igaz, ami a hangfelvételen szerepel. Azt mondja el egy brüsszeli diplomata, hogy nem akarják megbontani a kényes egyensúlyt, és ezért nem avatkoznak be a helyzetbe, csak hogy az Európai Bizottságnak nagyon világos, hogy mi lenne egy ilyen helyzetben a konkrét feladata. Ukrajna azzal, hogy akadályozza a vezeték újraindítását, megsérti a társulási megállapodást, ami az Ukrajna és az Európai Unió közötti viszonyrendszert szabályozza. Ebben szó szerint szerepel, hogy nem veszélyeztethetik a felek biztonságát.

Egy ilyen helyzetben tehát az Európai Uniós tagállamok érdekeiben az Európai Bizottságnak kellene eljárni. Magyarország és Szlovákia elsőként az Európai Bizottsághoz fordult, értesítette a brüsszeli képviselőket, hogy mi történt.

Egy ilyen helyzetben Brüsszelnek elsőként egy egyeztetési fórumot kellene összehívnia, és utána, hogyha Ukrajna azon nem jelenik meg, vagy nem sikerül megoldani a feladatot, ahogy ez tegnap is történt, akkor keményebb jogi lépésekhez kellene folyamodnia. Ezzel szemben azt látjuk, hogy a brüsszeli vezetők a cipőjüket nézegetik, különböző nyilatkozatokat tesznek, de a szóvivő néhány héttel ezelőtt feketén-fehéren elmondta, hogy szerintük Ukrajna akkor indítja újra a vezetéket, amikor akarja. Tehát az Európai Bizottság demonstratívan a nem EU-tag, Ukrajna pártjára áll két Európai Uniós tagállammal, Magyarországgal és Szlovákiával szemben, ami teljesen abszurd.

- fogalmazott Hortay Olivér. Kérdéses, hogy a csütörtöki Európa Tanács ülésén Zelenszkij képviseli-e Ukrajnát.