Az ukránok a Bartáság vezeték blokkolásával akarják elérni, hogy Magyarország változtasson az álláspontján

Ukrajna nem hajlandó újraindítani a Barátság kőolajvezetéket, ezért a MOL a stratégiai kőolajkészlet felszabadítását kérte a kormánytól. Ezzel kapcsolatban Hortay Olivér a Századvég Energia üzletág igazgatója ma reggel a Mokkában elmondta, hogy január 26-a óta nem jön kőolaj a Barátság kőolajvezetéken, amelynek az oka, hogy egy dróntámadás érte a vezeték déli ágának ukrajnai szakaszát, illetve ott a kiszolgáló infrastruktúrát.

MOL a stratégiai kőolajkészlet felszabadítását kérte a kormánytól. Fotó: AFP

Hortay Olivér arról számolt be, hogy a dróntámadás utáni helyreállítási munkálatok ugyan február 6-án befejeződtek, de azóta sem indult újra Magyarország felé az olaj a vezetéken keresztül. Ennek oka pedig, hogy az ukrán vezetés politikai nyomásgyakorlást próbál gyakorolni Magyarországra és politikai okokból akadályozza az újraindulást.

Robert Fico szlovák vezető úgy fogalmazott, így próbálják fenyegeti Magyarországot, hogy járuljon hozzá Ukrajna gyorsított Európai Uniós csatlakozásához. Azonban az igazgató úgy véli, hogy a magyar nép, az nyomásra keményedő típusú nép, tehát ahogy fenyegetik, zsarolják, úgy inkább összezár. Emiatt pedig nem fogja az ukrán vezetés ezzel a törekvésével elérni azt, hogy Magyarország változtasson az álláspontján.

A horvátok nem akarnak segíteni Magyarország kőolaj helyzetén

Nem mehetünk el amellett, hogy áprilisban választás lesz és az ukrán vezetés megpróbál ebbe beavatkozni, ami emellett még aggasztó, hogy egyre inkább úgy tűnik, hogy a horvát vezetés is ugyanezt teszi.

Tegnap már az X-en a horvátok gazdasági minisztere keményebbeket is írt, nagyon úgy tűnik, hogy bár Magyarország mentességet kapott az Európai Bizottságtól, Brüsszeltől és mentességet kapott az amerikaiaktól is az orosz olajvásárlásra, a horvátok nem tervezik átengedni azt Horvátországon keresztül. Ugyanis Magyarországra két útvonalon keresztül érkezik nyersolaj, a fő vezeték, a barátság kőolajvezeték, Ukrajnán át jön, ez az, ami most áll és van egy kiegészítő vezeték, az Adria vezeték Horvátországon keresztül.

– fejtette ki Hortay Olivér, aki hozzátette, hogy a horvát vezetéken keresztül próbál most a MOL orosz nyersolajat is vásárolni, ugyanis a finomítók optimális működtetéséhez megvan, hogy milyen arányban van szükség orosz és nem orosz típusú nyersolajra.