Az ukránok a Bartáság vezeték blokkolásával akarják elérni, hogy Magyarország változtasson az álláspontján
Ukrajna nem indítja újra a Barátság vezetéket, ezért a MOL a stratégiai tartalékok részleges felszabadítását kérte a kormánytól. Január 26-a óta nem érkezik kőolaj Magyarországra a Barátság vezetéken egy ukrajnai dróntámadás nyomán, a leállás hátteréről Hortay Olivér beszélt a Mokkában.
Ukrajna nem hajlandó újraindítani a Barátság kőolajvezetéket, ezért a MOL a stratégiai kőolajkészlet felszabadítását kérte a kormánytól. Ezzel kapcsolatban Hortay Olivér a Századvég Energia üzletág igazgatója ma reggel a Mokkában elmondta, hogy január 26-a óta nem jön kőolaj a Barátság kőolajvezetéken, amelynek az oka, hogy egy dróntámadás érte a vezeték déli ágának ukrajnai szakaszát, illetve ott a kiszolgáló infrastruktúrát.
Hortay Olivér arról számolt be, hogy a dróntámadás utáni helyreállítási munkálatok ugyan február 6-án befejeződtek, de azóta sem indult újra Magyarország felé az olaj a vezetéken keresztül. Ennek oka pedig, hogy az ukrán vezetés politikai nyomásgyakorlást próbál gyakorolni Magyarországra és politikai okokból akadályozza az újraindulást.
Robert Fico szlovák vezető úgy fogalmazott, így próbálják fenyegeti Magyarországot, hogy járuljon hozzá Ukrajna gyorsított Európai Uniós csatlakozásához. Azonban az igazgató úgy véli, hogy a magyar nép, az nyomásra keményedő típusú nép, tehát ahogy fenyegetik, zsarolják, úgy inkább összezár. Emiatt pedig nem fogja az ukrán vezetés ezzel a törekvésével elérni azt, hogy Magyarország változtasson az álláspontján.
A horvátok nem akarnak segíteni Magyarország kőolaj helyzetén
Nem mehetünk el amellett, hogy áprilisban választás lesz és az ukrán vezetés megpróbál ebbe beavatkozni, ami emellett még aggasztó, hogy egyre inkább úgy tűnik, hogy a horvát vezetés is ugyanezt teszi.
Tegnap már az X-en a horvátok gazdasági minisztere keményebbeket is írt, nagyon úgy tűnik, hogy bár Magyarország mentességet kapott az Európai Bizottságtól, Brüsszeltől és mentességet kapott az amerikaiaktól is az orosz olajvásárlásra, a horvátok nem tervezik átengedni azt Horvátországon keresztül. Ugyanis Magyarországra két útvonalon keresztül érkezik nyersolaj, a fő vezeték, a barátság kőolajvezeték, Ukrajnán át jön, ez az, ami most áll és van egy kiegészítő vezeték, az Adria vezeték Horvátországon keresztül.
– fejtette ki Hortay Olivér, aki hozzátette, hogy a horvát vezetéken keresztül próbál most a MOL orosz nyersolajat is vásárolni, ugyanis a finomítók optimális működtetéséhez megvan, hogy milyen arányban van szükség orosz és nem orosz típusú nyersolajra.
A MOL megrendelte a többlet mennyiségeket, a nyugati típusút a horvátok vélhetően átengedik, viszont az orosz olajjal egyre inkább úgy tűnik, hogy probléma lesz, tehát a horvátok is megpróbálnak ilyen módon nyomást gyakorol Magyarországra. Ugyan ezt Horvátország jogilag nem teheti meg, de Ukrajna sem teheti meg. Azzal, hogy Ukrajna akadályozza, szabotálja a vezeték újraindulását, azzal világosan megsérti a társulási megállapodást, ami szabályozza az Európai Unió és Ukrajna közötti viszonyrendszert.
Ebben a szerződésben szó szerint szerepel, hogy a felek nem veszélyeztethetik, nem kockáztathatják egymás energiabiztonságát. Ukrajna nyilvánvalóan ezt teszi és ezt mutatja az is, hogy most a MOL azt kérte, hogy a stratégiai tartalékok egyharmadát a magyar kormány oldja föl. Ilyen esetben az Európai Bizottságnak be kellene avatkoznia, viszont a tegnapi sajtótájékoztatója alapján a brüsszeli szóvivőnek az Európai Bizottság ezt nem tekinti veszélyhelyzetnek és nem avatkozik be, sőt demonstratívan Ukrajna pártjára álltak.
Nagyon hasonló a helyzet a horvátokkal is, jogilag a horvátok kötelesek átengedni az orosz nyersolajat ebben a helyzetben, azonban jelezték, hogy ezt vonakodnak majd megtenni. Emiatt el fog indulni egy jogi vita, amelyben Brüsszelre aligha számíthat Magyarország.
Mindeközben pedig a kérdés az az, hogy veszélyben van-e a hazai üzemanyagellátás. A válasz, hogy az autósok szempontjából pánikra semmi ok, Magyarországnak három hónapra elegendő stratégiai tartaléka van, a barátságvezeték leállása esetén a horvát vezetéken keresztül többletmennyiséget lehet beszerezni.
Emellett fontos tisztázni, hogy Magyarország biztonságos, stabil ellátásához szükség van a barátság vezetékre is, tehát ezt minél előbb meg kell oldani ezt az ügyet is.
A MOL a stratégiai kőolaj készlethez nyúlna
Már többször is volt ilyen eset, hogy valamennyit fel kellett szabadítani a stratégiai készletből. Jelenleg a MOL a meglévő tartalékok egyharmadát, körülbelül egy hónapra elegendő tartalék felszabadítását kérte.
Arról van szó, hogy a MOL, amikor látta, hogy a Barátság vezeték nem elérhető és politikai okokból kockázatos, hogy mikor lesz majd elérhető, többletmennyiségeket rendelt és azt igyekezett beszerezni a horvát Adria vezetéken keresztül. Viszont időbe telik, mire a tankerhajók befutnak a horvát kikötőbe.
– magyarázta Hortay Olivér.
A jelenlegi információk alapján március közepére érkezhetnek meg a százhalombattai finomítóba ezek a szállítmányok, úgyhogy a MOL-nak szüksége van néhány hét átmeneti időszakra, tartalékokra. Ezeknek a tartalékoknak a felszabadítását kérte a kormányzattól.
Ez a viszony már holnap is rendeződhet, hogyha az ukrán vezetés úgy dönt, hogy hozzájárul a vezeték újraindításához, mivel annak a műszaki állapota ezt engedi. Ez tisztán politikai döntésen múlik. Ami aggasztó, hogy az elmúlt napok nyilatkozatai, azok nem a deszkaláció vagy a konfliktus megoldása irányába mutatnak, mivel az ukrán vezetés nagyon keményen beleállt ebbe a konfliktusba és a tegnapi közösségi média bejegyzések alapján a horvátok is egyre több zsetont raknak az asztalra.
– tette hozzá, majd azt is elmondta, hogy mindig az ellátás biztosítása az elsődleges feladat, de hogyha újraindulnak a szállítások, elkezdik fokozatosan visszatölteni ezeket a stratégiai tartalékokat. Ezek éppen arra valók, hogyha valamilyen vészhelyzet helyzet áll elő, akkor hozzájuk lehessen nyúlni, ezért is abszurd az Európai Bizottság érvelése, hogy itt nincs semmiféle ellátási vészhelyzet.
Azzal indokolják, hogy van elég tartalék, tehát nincs veszély. Igen, de ezek a tartalékok a veszélyhelyzetekre vannak félrerakva, tehát hogyha hozzájuk kell nyúlni, akkor az szükségképpen azt jelenti, hogy veszélyhelyzet áll fenn.
– zárta gondolatait az igazgató.
Top hírek
