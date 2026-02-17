Január 27-e óta nem jön kőolaj a Barátság kőolajvezetéken – kezdődhet az Adria-vezeték főpróbája?

A Mol csoport az Energiaügyi Minisztériumhoz fordult a stratégiai kőolajkészletek felszabadítása érdekében, miután január 27. óta nem érkezik kőolaj a Barátság kőolajvezetéken keresztül. A Mol szerint első körben negyedmillió tonna stratégiai kőolajkészlet felszabadítása válhat szükségessé – írja a vg.hu.

A tájékoztató szerint az intézkedésekkel a vállalatcsoport azt biztosítja, hogy a régió ellátásbiztonsága fennmaradjon. Emlékeztetnek rá, hogy Magyarországra és Szlovákiába 2026. január 27. óta nem érkezik kőolaj a Barátság kőolajvezetéken keresztül.

Felhívták rá a figyelmet, hogy a kieső mennyiségek pótlása érdekében a Mol megkezdte finomítóinak tengeri úton történő nyersolajellátását. „A tengeri szállítás hosszabb átfutási ideje miatt ez az ellátási útvonal fokozatosan épül fel: az első szállítmányok várhatóan március elején érkeznek meg a horvátországi Omisalj kikötőjébe, ahonnan további 5-12 nap szükséges ahhoz, hogy a kőolaj eljusson a Mol csoport finomítóiba” – részletezik a Molnál.

Ha a keleti irányból érkező szállítások a következő napokban nem indulnak újra, Magyarországon első körben mintegy 250 ezer tonna stratégiai kőolajkészlet felszabadítása válhat szükségessé – húzzák alá.

Ennek érdekében a Mol Magyarországon az Energiaügyi Minisztériumhoz fordult, kezdeményezve a stratégiai kőolajkészletek felszabadítását.

Mint írták, Szlovákiában is szoros a kapcsolat a szlovák kormánnyal annak érdekében, hogy az ország gyorsan tudjon reagálni a helyzetre. Mindkét országban az Európai Unió szabályozásával összhangban mintegy 90 napra elegendő kőolaj- és üzemanyagkészlet áll rendelkezésre. A kialakult helyzet nem veszélyezteti az üzemanyag-ellátást: a piac kiszolgálása zavartalan, a Mol működése továbbra is a normál üzletmenet keretei között zajlik.

Ez lesz a főpróba az Adria-vezetéknek

