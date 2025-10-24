Orbán Viktor: A Tisza terve az, hogy megnyúzzák a nyugdíjasokat, és elveszik a pénzt a családoktól
Október 23-a, EU-csúcs, békecsúcs – Magyarország miniszterelnöke Brüsszelben nyilatkozott a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorának.
„A legfontosabb: szép és felemelő nemzeti ünnepünk volt” – kezdte a beszélgetést Orbán Viktor Brüsszelben, a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában péntek reggel, miután Törőcsik Zsolt október 23-áról kérdezte a miniszterelnököt. A kormányfőnek kétségtelenül sűrű napja volt, a Kossuth téri beszéde után egyenesen Brüsszelbe utazott az EU-csúcstalálkozóra.
„Mire ideértem, már égett a ház” – fogalmazott a miniszterelnök a csütörtöki uniós csúcs kapcsán. Mint mondta: szembejött a valóság, ami igaz a háborúra és az európai gazdaságra nézve is. Kiemelte: az előrejelzések szerint 2026-ban az eurózóna növekedése egy százalék lesz, miközben az USA-ban vagy Kínában ennél nagyobb lesz a gyarapodás. Ráadásul az EU ebben a helyzetben úgy döntött, tovább támogatja az ukrajnai háborút. Orbán Viktor megjegyezte, hogy több országvezető is kikelt a bürokratikus intézkedések ellen, amelyeket a Bizottság ráerőltet a tagállamokra. Olyan döntések ellen lázadoztak tegnap az uniós vezetők, amelyeket az Európai Bizottság rá akar erőltetni a tagállamokra, ezek többek között 8-10 százalékkal emelnék az energiaárakat.
„Egyre rosszkedvűbben történik Ukrajna támogatása” – mondta a miniszterelnök. Hozzátette: van egy olyan érzése, hogy már szabadulnának ettől a tehertől, csak ebből a háborús pszichózisból, légkörből egyre nehezebb visszajönni. Az ellenkezőjét kellene mondani annak, mint amit eddig mondtak. Az amerikaiak is tudták, hogy elszúrták, de Bidenék ebből már nem szállhattak ki. Európában azonban más a helyzet. Itt nem jött új elnök – összegzett.
Napirenden az orosz-amerikai békecsúcs
Két, három nap alatt is komoly változások történhetnek. A békecsúcs nem került le a napirendről. Az orosz és az amerikai vezetők találkozni fognak, csak az a kérdés, mikor – jelentette ki Orbán Viktor. Úgy fogalmazott: Európában is tudják, hogy lesz békecsúcs, és az oroszok meg fognak egyezni az amerikaiakkal.
Háború vagy béke – ennyire egyszerű a helyzet
Ha béke enne, akkor a gazdasági növekedés nem 1 százalékos lenne, hanem 3-4 százalék. Ha nem lennének szankciók, ha nem költenék el az európaiak pénzét Ukrajnában háborúra, akkor az európai gazdasági fejlődés húzná magával Magyarországot is – fogalmazott a miniszterelnök.
Brüsszelben határozzák meg a magyar ellenzék politikáját
Az Európai Néppárt határozza meg a magyar ellenzék politikáját, a Tisza Pártnak is vannak gazdái – mondta a kormányfő arra a kérdésre, miért gondolja, hogy a Tisza háborúpárti álláspontot képvisel. Rámutatott: Brüsszelből az az utasítás érkezik, hogy a központi vonalat kell támogatni. A szocialisták, ahol a DK van, és a néppárt, ahol a Tisza, a háború folytatásának legnagyobb támogatói.
A progresszív adó adóemelést jelent
Magyarországon van olyan irányzat, amely többek között az adórendszer és a nyugdíjrendszer emelését támogatja. A Tisza ezen az állásponton van – jelentette ki Orbán Viktor. Kifejtette: mindenki elfogadja, ahogy most van a nyugdíjrendszer. Abban a pillanatban, ahogy változtatnak rajta, a nyugdíjasok egymáshoz is mérik a rendszert. Úgy látja, óvatosabban át kell gondolni minden olyan elképzelést, amely belenyúlna a nyugdíjrendszerbe. Ha bármit akarnak csinálni, akkor emelni kell.
A tizenharmadik havi nyugdíj mellett be kell vezetni a tizennegyediket
– közölte Orbán Viktor, aki óvná hazánkat a nyugdíjadó bevezetésétől.
A Tisza-adó kapcsán hazudozás zajlik
A miniszterelnök felidézte Tarr Zoltán, a Tisza alelnök a szavait, aki arról beszélt, nem lehet megmondani, mire készülnek. Ezt Orbán Viktor a Tisza párt hivatalos álláspontjának nevezte. Ezért van összevissza beszéd, mert a valódi szándékot akarják leplezni – jelentette ki. Emlékeztetett: a tiszások szavaztak arról, hogy progresszív adó legyen. Majd megjegyezte, hogy ez adóemelést jelent. A kormányfő úgy fogalmazott: a Tisza terve az, hogy megnyúzzák a nyugdíjasokat, a középosztályt, és elveszik a pénzt a családoktól.
Mint jelezte, a kormány gondolkodása, hogy csak annyit pénzt akarnak adóval elvenni, amennyi feltétlenül szükséges az ország működéséhez.
Rezsicsökkentés kontra EU-energiapolitika
Orbán Viktor kiemelte, csak akkor tudjuk fenntartani a rezsicsökkentést, ha az EU nem erőltet ránk drága energiaforrásokat. Magyarországnak az olaj esetében két lehetősége van: a fő vonal a Barátság olajvezeték, amely Ukrajnából jön, illetve az Adria vezeték, amely Horvátországból jön. Ha a kettőt egyesíteni kell, akkor hol van a diverzifikálás amit Brüsszel követel? – tette fel a kérdést a kormányfő.
