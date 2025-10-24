Orbán Viktor: A Tisza terve az, hogy megnyúzzák a nyugdíjasokat, és elveszik a pénzt a családoktól

„A legfontosabb: szép és felemelő nemzeti ünnepünk volt” – kezdte a beszélgetést Orbán Viktor Brüsszelben, a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában péntek reggel, miután Törőcsik Zsolt október 23-áról kérdezte a miniszterelnököt. A kormányfőnek kétségtelenül sűrű napja volt, a Kossuth téri beszéde után egyenesen Brüsszelbe utazott az EU-csúcstalálkozóra.

Orbán Viktor a békecsúcsról: az oroszok meg fognak egyezni az amerikaiakkal (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán / MTI)

„Mire ideértem, már égett a ház” – fogalmazott a miniszterelnök a csütörtöki uniós csúcs kapcsán. Mint mondta: szembejött a valóság, ami igaz a háborúra és az európai gazdaságra nézve is. Kiemelte: az előrejelzések szerint 2026-ban az eurózóna növekedése egy százalék lesz, miközben az USA-ban vagy Kínában ennél nagyobb lesz a gyarapodás. Ráadásul az EU ebben a helyzetben úgy döntött, tovább támogatja az ukrajnai háborút. Orbán Viktor megjegyezte, hogy több országvezető is kikelt a bürokratikus intézkedések ellen, amelyeket a Bizottság ráerőltet a tagállamokra. Olyan döntések ellen lázadoztak tegnap az uniós vezetők, amelyeket az Európai Bizottság rá akar erőltetni a tagállamokra, ezek többek között 8-10 százalékkal emelnék az energiaárakat.

„Egyre rosszkedvűbben történik Ukrajna támogatása” – mondta a miniszterelnök. Hozzátette: van egy olyan érzése, hogy már szabadulnának ettől a tehertől, csak ebből a háborús pszichózisból, légkörből egyre nehezebb visszajönni. Az ellenkezőjét kellene mondani annak, mint amit eddig mondtak. Az amerikaiak is tudták, hogy elszúrták, de Bidenék ebből már nem szállhattak ki. Európában azonban más a helyzet. Itt nem jött új elnök – összegzett.

Napirenden az orosz-amerikai békecsúcs

Két, három nap alatt is komoly változások történhetnek. A békecsúcs nem került le a napirendről. Az orosz és az amerikai vezetők találkozni fognak, csak az a kérdés, mikor – jelentette ki Orbán Viktor. Úgy fogalmazott: Európában is tudják, hogy lesz békecsúcs, és az oroszok meg fognak egyezni az amerikaiakkal.

Háború vagy béke – ennyire egyszerű a helyzet

Ha béke enne, akkor a gazdasági növekedés nem 1 százalékos lenne, hanem 3-4 százalék. Ha nem lennének szankciók, ha nem költenék el az európaiak pénzét Ukrajnában háborúra, akkor az európai gazdasági fejlődés húzná magával Magyarországot is – fogalmazott a miniszterelnök.