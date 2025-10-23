Lélegzetelállító pillanatok: Ilyen volt az október 23-ai Békemenet

Óriási tömeg gyűlt össze a Kossuth téren, ahol Orbán Viktor mondott ünnepi beszédet az október 23-i Békemenet zárásaként. A miniszterelnök a tömeg láttán megjegyezte: „na, ezt már az űrből is látni lehet!”, majd köszöntötte a résztvevőket a „szabadság vándorainak” nevezve őket, akik hitet és reményt hoztak magukkal, akárcsak 1956 októberében. Orbán Viktor Magyarország legerősebb politikai közösségeként jellemezte a Békemenet résztvevőit, hangsúlyozva, hogy egész Európa legnagyobb hazafias mozgalma képes megvédeni a hazáját a brüsszeli elnyomókkal szemben, megtartani az ország határait és fenntartani a keresztény és nemzeti kormányt.

A békemenet résztvevői a miniszterelnök szerint egész Európa legnagyobb hazafias mozgalmaként álltak ki a hazájuk mellett. Fotó: MW

A Békemenet tétje óriási

A kormányfő rámutatott, hogy a nyugat-európai országok évekért adnák életükből, ha migránsmentesek lehetnének, és mindenüket odaadnák, hogy keresztény és hazafias országok legyenek.

Ti időben ébredtetek, kiálltatok, és kitartottatok

– hangsúlyozta. Méltó és igazságos, hogy a Békemenet ünnepli az 1956-os hősöket, akik újra mertek hinni magukban, és akiknek bátorsága példát adott az egész világnak. Orbán Viktor szerint a magyar ’56 nélkül nem lett volna prágai ’68 és nem omlott volna le a berlini fal, és a magyar nép nem adja fel önmagát.

Fotó: MW

A miniszterelnök elmondta, a magyarok nem kérnek sokat az élettől, beérik a szabadsággal.

Ha szabadság van, akkor minden lehet. Hidegen hagy minket a dicséret, a plecsni, nem akarunk sem hódítani, sem birodalmakat építeni

– mondta, hozzátéve, hogy a magyarok nem akarnak másoknak parancsolni, csak békében és szabadon élni. Orbán Viktor felidézte, hogy nem térdelnek le, és mindig van pár cselük; a szovjetek, az IMF és a migránspárti brüsszeliták sem tudták őket megtörni.





A kormányfő arról beszélt, hogy Brüsszel háborús koalíciót hozott létre, és készen áll több fegyvert és pénzt küldeni Ukrajnába. Hangsúlyozta, hogy Magyarország segíti a békekötést, de nem akar szövetségi rendszert az ukránokkal, mert az gazdaságilag káros lenne. „Ma Európában egyedül Magyarország áll ki a béke mellett.”

Aki magyar az élni akar, és nem akar háborút, nem fogunk meghalni Ukrajnáért, de élni fogunk Magyarországért

– jelentette ki a miniszterelnök.